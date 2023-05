En plus des pistes pour renforcer l’effectif, Luis Campos devra également gérer les retours de prêt à l’image de Leandro Paredes, devenu indésirable au PSG.

L’été 2023 du PSG s’annonce très mouvementé. Entre les pistes pour renforcer l’effectif, les fins de contrat et les retours de prêt, Luis Campos aura de nombreux dossiers à gérer dans les semaines à venir. Si plusieurs noms sont évoqués pour renforcer le groupe parisien et répondre aux objectifs de la saison 2023-2024, le coordinateur sportif verra également le retour des nombreux joueurs placés dans le loft l’été dernier et qui reviennent de prêt. Une situation qui concerne Leandro Paredes. Prêté avec option d’achat à la Juventus, l’Argentin de 28 ans a déçu et ne sera pas conservé par la Vieille Dame. Cependant, le champion du Monde 2022 reste un indésirable aux yeux de Luis Campos.

Galatasaray intéressé par Paredes pour construire une équipe niveau Ligue des champions

Encore sous contrat jusqu’en 2024, Leandro Paredes ne sera pas conservé par les Rouge & Bleu et pourrait même être bradé cet été. Et le futur du natif de San Justo (Argentine) pourrait s’écrire en Turquie. En effet, selon les informations du média turc, Fotomaç, Galatasaray serait intéressé par la venue de l’ancien du Zénith. En bonne posture pour être sacré champion en Süper Lig, le club stambouliote veut construire une belle équipe pour la Ligue des champions la saison prochaine. Cependant, les Cimbom ne sont pas seuls sur ce dossier et devraient être en concurrence avec d’autres clubs, dont les noms n’ont pas filtré, conclut le média turc. Après avoir avoir obtenu le prêt de Mauro Icardi cette saison, Galatasaray est donc intéressé par un autre Argentin du PSG.