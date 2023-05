Leandro Paredes a été prêté l’été dernier à la Juventus Turin avec option d’achat. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, le milieu de terrain argentin aurait un désir pour la suite de sa carrière.

Arrivé au PSG lors du mercato hivernal 2019 en provenance du Zénit Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain des Rouge & Bleu. L’été dernier, le champion du monde argentin a été placé dans la liste des indésirables par Luis Campos. En fin de mercato, il avait rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat (22 millions d’euros). Mais après des débuts réussis, il a très rapidement perdu sa place sur le terrain et passe plus de temps sur le banc que sur le terrain. Aux dernières nouvelles, le club turinois ne souhaiterait pas lever l’option d’achat de son prêt. Il a aussi eu une altercation avec son entraîneur, Massimiliano Allegri.

« J’espère que l’on trouvera la meilleure solution pour tous »

Titulaire hier soir lors de la victoire de la Vieille Dame contre Lecce (2-1), il a marqué son premier but avec la Juve sur un coup franc direct. Interrogé sur son avenir à l’issue de la rencontre, il a émis un souhait sur ce dernier. « Je suis heureux, il y a des discussions dans toutes les familles. On va de l’avant ensemble. Je ne sais pas si je reste, j’espère que l’on trouvera la meilleure solution pour tous, explique le milieu de terrain appartenant encore au PSG à DAZN. Moi je suis heureux à Turin, ma famille aussi, on espère donc rester à la Juventus.«