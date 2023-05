Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 26 mai 2023. Le PSG lance les grandes manoeuvres dans son secteur défensif, Manuel Ugarte, le bon profil pour le PSG ? Luis Enrique bien placé dans la short-list des entraîneurs…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la refonte du PSG dans le secteur défensif. Et pour le poste de défenseur gauche, Luis Campos tente d’attirer le défenseur du Bayern Munich, Lucas Hernandez (27 ans). Comme indiqué par le quotidien, l’international français possède déjà un accord contractuel de principe avec le club parisien « autour d’un contrat de longue durée où son copieux salaire bavarois serait encore revalorisé. » Mais les deux clubs n’ont pas encore discuté autour d’un possible transfert. Et pour cause, la formation munichoise est toujours convaincue de pouvoir prolonger le Français, dont le contrat prend fin en juin 2024. « Mis au courant de l’intérêt du PSG il y a environ deux semaines lors d’une réunion où le sujet de sa prolongation devait être abordé, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a tenté d’infléchir la position de son joueur en lui proposant un contrat plus flexible, moins long (de trois ans). » De son côté, le défenseur de 27 ans ne cache pas son intérêt pour le projet parisien. Mais le PSG va devoir se montrer persuasif face à un club non-vendeur et qui avait déboursé 80M€ en 2019 (recrue la plus chère). Cette offensive des Rouge & Bleu « s’inscrit dans une volonté des décideurs parisiens de renouveler profondément la structure défensive. » De plus, ce choix montre la volonté de conserver la défense à trois en ajoutant de la rotation : d’abord avec Milan Skriniar puis Lucas Hernandez. Ainsi, un joueur comme Sergio Ramos, dont la tendance est à une prolongation, ne devrait plus être autant sollicité.

Quid de Presnel Kimpembe ? En fin de contrat en 2024, le Titi se remet peu à peu de sa rupture au tendon d’Achille et son retour est sans doute prévu à l’automne. « Certes attaché à son club formateur, Presko n’a jamais caché son intention de scruter le marché dans les prochains mois. » Mais reste à savoir si sa blessure longue durée peut lui faire changer d’avis, surtout que le PSG cherche à recruter un axial gauche, la piste menant à Aymeric Laporte (Manchester City) est également ouverte. Si la densité physique, le sens du duel et l’état d’esprit de Lucas Hernandez collent à ce que souhaite mettre en place Luis Campos, la fragilité physique du Français interroge. Gravement blessé au genou en novembre dernier, le joueur a effectué son retour à l’entraînement collectif cette semaine. Autre qualité du Bavarois, sa capacité à évoluer dans le couloir gauche de la défense. Dans ce secteur, Juan Bernat ne sera pas retenu par le PSG, rapporte L’Equipe.

Le quotidien sportif fait également le point sur le dossier Manuel Ugarte, qui devrait être la première recrue du mercato estival. « Ces dernières semaines, le clan Campos laissait filtrer des accords déjà ficelés avec des joueurs. Une manière pour le patron sportif du club parisien d’affirmer sa position et de calmer la colère des supporters. » Le coordinateur sportif du PSG a donc décidé de jeter son dévolu sur le jeune uruguayen de 22 ans, sous contrat avec le club portugais jusqu’en 2026. Sa signature devrait bientôt se finaliser et il devrait donc devenir la première recrue du PSG lors du mercato d’été 2023. Luis Campos avait notamment ciblé Manuel Ugarte depuis de nombreux mois. Avant cela, le board parisien devra s’acquitter de la somme de 60M€, soit le montant de la clause libératoire du natif de Montevideo (Uruguay). Mais en interne, on rappelle qu’il faudra être vigilant sur certains impératifs liés au fair-play financier, rapporte L’E. Ainsi, « certains s’étonnaient jeudi d’un montant aussi élevé pour un joueur sans grosses références au très haut niveau. » Mais ce prix peut répondre à plusieurs logiques. Premièrement, le marché des numéros 6 de très haut niveau est très restreint. De plus, « Paris se heurte à une politique classique des clubs portugais : celle de la clause pour des jeunes espoirs. Une méthodologie qui permet aux dirigeants de ne pas avoir à négocier. » Enfin, l’agent du joueur, Jorge Mendes, – qui représente entre autres Vitinha, Renato Sanches et Warren Zaïre-Emery au PSG – a également une importance dans ce dossier. « Homme fort de Famalicao (ancien club de Manuel Ugarte), l’agent portugais permet à « son » club – qui avait gardé un pourcentage sur Ugarte – de percevoir un montant non négligeable avec ce transfert. Le tout en finalisant un deal où il sera rémunéré par sa commission… », conclut le quotidien sportif.

Mais reste à savoir si Manuel Ugarte a les caractéristiques pour enfin apporter un équilibre au bloc parisien, après plusieurs échecs dans ce secteur. « Dans les faits, face à un bloc parisien souvent coupé en deux cette saison, Ugarte, par son volume, son sens du placement et des compensations, peut apparaître comme un élément précieux pour garder l’équilibre. » Le joueur de 22 ans a aussi le mérite de maîtriser le système en 3-5-2 où il a été régulièrement utilisé dans le double pivot de l’entrejeu. Mais il devra être associé à un milieu de terrain plus joueur. « C’est pas mal techniquement mais dans le jeu, ça reste moyen pour le très haut niveau », déclare notamment un recruteur. Mais ses capacités de récupération et de pressing seront des atouts importants pour le PSG.

De son côté, Le Parisien fait un point sur le dossier du futur entraîneur du PSG. Et un nom figure en bonne position pour succéder à Christophe Galtier : Luis Enrique. L’entraîneur espagnol figure en tête de liste en compagnie de deux autres coaches, dont les noms n’ont pas filtré, pour remplacer le coach français, qui a de grande chance de quitter ses fonctions à l’issue de la saison. « Il sait que ses dirigeants veulent tourner la page après une saison contrastée, bonne dans sa première partie, médiocre après. » En interne, le choix de Luis Enrique semble réunir tous les suffrages, un peu moins les deux autres noms. L’ex-sélectionneur de l’Espagne « possède une expérience internationale qui le propulse en candidat très crédible. » Il a l’envergure des grands clubs après son expérience sur le banc du FC Barcelone où il avait remporté la Ligue des champions en 2015. « Il a construit son début de carrière à l’AS Rome au début des années 2010 et sort d’un mandat de presque quatre ans à la tête de la sélection espagnole. » De plus, le coach de 53 ans sait gérer les egos des stars et il n’aura pas de mal à trouver ses repères dans un vestiaire du PSG très hispanophone. « Surtout, l’ancien sélectionneur donne une patte très identifiable. Ses formations, indépendamment de ses résultats, jouent bien, gardent la possession du ballon et penchent vers l’avant », rajoute LP. « Contacté, l’entourage de Luis Enrique dément tout contact avec le PSG, ce qui est logique à ce stade. Le secret permet aux négociations d’avancer. » Surtout que le futur champion de France n’est pas le seul club intéressé par le coach espagnol. Naples l’aurait érigé comme cible prioritaire en cas de départ de Luciano Spalletti. Après six ans sans expérience dans un club, Luis Enrique est bien parti pour reprendre du service.

Enfin, le quotidien francilien fait aussi le point sur les dossiers Lucas Hernandez et Manuel Ugarte. Concernant l’Uruguayen de 22 ans, les dirigeants parisiens auraient transmis une offre de 60M€ au Sporting CP, une somme qui correspond à la clause libératoire du joueur. Après deux saisons dans le club lisboète, Manuel Ugarte « se révèle comme un des joueurs les plus réguliers de l’effectif capable de s’adapter à différents systèmes dans l’entrejeu. » Reste à savoir si le natif de Montevideo pourra franchir ce palier supplémentaire en arrivant à Paris. « C’est ce que semblent penser les dirigeants parisiens qui font le forcing pour acquérir le joueur. » Cependant, ils ne sont pas les seuls sur ce dossier et devront faire face à la concurrence de Liverpool et Chelsea, qui sont disposés à s’aligner sur l’offre de 60M€. Mais selon les informations du quotidien Le Parisien, « Paris serait pour l’heure en pôle position dans l’esprit du joueur. Mais si l’affaire traîne en longueur, c’est que tout le monde n’y trouve pas encore son compte en dépit de la somme conséquente proposée par le PSG. » En effet, l’ancien club du joueur, Famalicao, détiendrait 30% des droits du joueur, ce qui réduirait en conséquence les indemnités de transfert pour le Sporting. Ainsi, l’avenir de Manuel Ugarte se jouera dans les semaines à venir « autour de la résolution de ce ménage à trois : Famalicao, le Sporting et un troisième larron qui pourrait bien être le PSG. »

Autre dossier chaud du PSG, celui menant à Lucas Hernandez. Le profil et les qualités du joueur correspondent à ce que Luis Campos recherche. De plus sa polyvalence, axial gauche ou latéral gauche, est un autre atout non négligeable. Cependant, à l’instar de Milan Skriniar, le champion du monde 2018 vit une seconde partie de saison blanche en raison de sa rupture des ligaments croisés contractée lors du Mondial 2022. Mais nouvelle rassurante pour les Rouge & Bleu, le défenseur de 27 ans a repris l’entraînement collectif avec le Bayern Munich cette semaine. Alors qu’une prolongation de contrat était dans les tuyaux, l’ancien de l’Atlético de Madrid « jouerait aujourd’hui la montre, car pas insensible à l’intérêt du club de la capitale », conclut LP.