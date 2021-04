Susic ne valide pas le choix d’un Verratti n°10 du PSG

Quelle animation choisira Mauricio Pochettino pour affronter le Manchester City de Pep Guardiola ? C’est la grande question en cette avant-veille du match du PSG en Ligue des champions. On suppose que Paris évoluera en 4-2-3-1* avec un duo dans l’entrejeu (Gueye, Paredes, Danilo et Herrera sont en concurrence pour les deux places), assisté par Marco Verratti, complément à la récupération et à la création. A moins que l’entraîneur du PSG ne fasse redescendre Verratti d’un cran afin de confier à Neymar la direction du jeu, avec Mbappé à gauche, Di Maria à droite, Icardi ou Kean en pointe. Une option que préfère Safet Susic, ancien meneur de jeu du PSG. “Pour moi, c’est l’équipe idéale. Quand Icardi est bien, c’est difficile de le sortir. Les grandes équipes ne jouent pas en fonction de l’adversaire, elles ont un style, une force, et s’y tiennent”, commente Safet Susic dans le journal L’Equipe. “Verratti en n°10? On peut le laisser là des années, il ne deviendra jamais un grand numéro 10, il est trop dans la conservation, alors que c’est un excellent joueur au milieu.” Le débat est ouvert, à vos claviers.

*L’équipe possible du PSG : Navas – Dagba ou Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Paredes ou Danilo, Gueye – Di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé.