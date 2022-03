Vidéo CS – Quel XI pour le PSG face au Real ?

Ce mercredi 9 mars, le PSG se rendra sur la pelouse du Real Madrid pour y défendre son court avantage de 1-0 obtenu au match aller. Pour cette partie comptant pour le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino devrait pouvoir s’appuyer sur un effectif bien fourni. De leur côté, les Madrilènes s’avanceront avec Casemiro et Ferland Mendy suspendus, ainsi que Toni Kroosincertain.

En ce vendredi, Canal Supporters, via son journaliste Théodore Vives, s'interroge sur l'équipe que devrait aligner le technicien argentin pour ce choc au sommet : quelle serait la meilleure solution afin de conserver et de faire fructifier le léger avantage du match aller ? Retrouvez ci-dessous notre analyse vidéo sur notre chaîne YouTube.