Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 30 juin 2022. Neymar pourrait quitter le PSG, l’accueil du nouveau maillot domicile, Christophe Galtier qui fait l’unanimité avant son officialisation à Paris, les dessous du départ de Xavi Simons au PSV…

Le quotidien L’Équipe fait un focus sur Christophe Galtier et le fait qu’il fasse l’unanimité au sein du football français bien qu’il ne soit toujours pas officiellement le coach du PSG. Le quotidien a interrogé un certain nombre de personnes à son sujet et “son inexpérience dans un club de ce standing, dans sa gestion de stars comme Neymar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé ou en Ligue des champions, le véritable juge de paix d’un entraîneur parisien, ne semble pas inquiéter nos interlocuteurs.”

Bernard Caïazzo, son ancien président à Saint-Étienne, lui est certain qu’il réussira chez les Rouge & Bleu : “Partout où il est passé, il a surperformé. C’est quelqu’un qui apprend tous les jours. Pour moi, son départ a été un peu le début de la fin. Au-delà de l’amitié qui nous lie ainsi que nos familles, cela a été très dur qu’il s’en aille. Je savais que plus jamais nous n’allions revivre ce que nous avions vécu avec lui, la Coupe d’Europe notamment.”

Philippe Montanier, coach du TFC, estime qu’il sait qu’il aura la personnalité pour gérer les égos et celui-ci a montré ses qualités de meneur d’hommes dans des situations complexes : « Il a montré toutes ses qualités de management dans des situations difficiles, comme à Saint-Étienne, à Lille aussi quand il succède à Marcelo Bielsa. Ça fait partie de ses qualités. Il a déjà entraîné aussi des effectifs cosmopolites. Il a plutôt l’envergure pour ça. »

Pour Jean-Marc Furlan, entraîneur de l’AJ Auxerre, signer au PSG serait un risque pour lui : « C’est vrai que gérer le club de la capitale, ce n’est pas comme quand tu es à Lille ou Nice. Tu franchis un palier très important. En termes d’image, et tout ça, oui c’est un risque. Là, tu touches à la capitale, tu as des objectifs beaucoup plus grands. »

L’Équipe revient sur le départ de Xavi Simons vers le PSV Eindhoven. Côté PSG, on “espérait lui faire prolonger son premier contrat professionnel”. Sa signature pour le club hollandais représente “un coup dur, au moment où le président Nasser al-Khelaifi a annoncé son intention de recentrer le projet parisien autour de la formation.” Le joueur a su être “un élément majeur” des U19 parisiens et tout particulièrement en Youth League. Le quotidien explique qu’il reste à connaître le véritable contenu de l’accord entre le titi parisien et le PSV. Si certaines sources, notamment proches du PSG, “évoquent une clause de rachat de 4M€, d’autres acteurs du dossier, notamment côté PSV démentent toute clause de ce type.” Une affirmation qui va à l’encontre des informations partagées par RMC Sport et Le Parisien ce mercredi, qui assurait que cette fameuse clause existait. Mais “il semble clair que la balle reste dans le camp du joueur en cas de nouvel intérêt du PSG pour un retour.”https://youtu.be/t_WCiyAvcc0

Selon Le Parisien, Neymar s’est senti visé par les propos récents de son président Nasser Al-Khelaïfi, et semble ne plus être en odeur de sainteté sous les cieux de Paris, et accuse le coup. Voyant ses grands amis du groupe Rouge & Bleu placés sur la liste des transferts à l’image de Leandro Paredes ou encore quitter le navire comme Angel Di Maria, Neymar pourrait perdre du poids et de l’influence au sein du vestiaire du PSG. Une influence que décrivent nos confrères du Parisien comme étant néfaste, en soulignant que la star brésilienne « encouragerait certains de ses partenaires à prendre quelques libertés avec les codes en vigueur« . Par ailleurs, le média français avance également la domination de Neymar sur le vestiaire qui a causé des tensions au sein de celui-ci avec les Européens du PSG, en citant les noms de Julian Draxler, Presnel Kimpembe ou encore l’ancien joueurs du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot.

En outre, le journal Le Parisien écrit que dans l’esprit du numéro 10 du PSG il n’y a plus de doute : « Il vaut mieux partir du PSG« . Neymar serait donc prêt à partir, mais ne faciliterait pas la tâche à ses dirigeants. Ces derniers sont prêts à conserver le joueur, et le vendre. Les deux scénarios sont envisagés, et c’est en ce sens que le board Rouge & Bleu aurait déjà coché les noms de deux attaquants pour succéder à sa star brésilienne.

Si un départ devrait être acté, le plus dur sera de trouver le meilleur point de chute. En effet, certaines pistes sont plus crédibles et prennent plus d’épaisseur que d’autres. La première citée est celle menant à Newcastle. En pleine année de Coupe du Monde, Neymar ne souhaite pas rejoindre le nord de l’Angleterre. C’est toujours en Premier League que les prétendants se font connaître : Manchester United et Chelsea pourraient entrer en course. Les Mancuniens devront se séparer de Cristiano Ronaldo s’ils souhaitent s’attacher les services de l’attaquant du PSG. C’est en ce sens que Le Parisien avance que le numéro 7 des Red Devils ne serait « pas compatible avec la philosophie de jeu prônée par Erik ten Hag« . Enfin, le besoin et les envies de se renforcer dans le secteur offensif de Chelsea pourraient attirer Neymar. A Londres, le Brésilien en retrouverait un autre : Thiago Silva. Ancien coéquipier au PSG et toujours avec la même tunique en sélection, les deux hommes entretiennent une forte relation. Par ailleurs, l’ancien joueur du FC Barcelone pourrait retrouver Thomas Tuchel sur le banc, celui qui l’a coaché au Paris Saint-Germain. Le technicien allemand pourrait faire face à l’envie et la préférence du nouveau propriétaire des Blues se tournant vers Ousmane Dembélé.

Le Parisien a interrogé de nombreux supporters du PSG et ces derniers « s’arrachent » la nouvelle tunique pour la saison à venir. Un supporter par exemple explique que le nouveau maillot rappelle les anciens et voulait absolument le floquer au nom de Kylian Mbappé : « Moi, il me rappelle le maillot à l’ancienne, quand il y avait encore Pastore et tout ça… C’est à peu près la même chose, mais un peu plus petit au niveau de la bande. Sauf que là, on a un joueur qui est exceptionnel. Exceptionnel ! Le jour où j’ai appris sa prolongation, je me suis juré que j’achèterai le maillot le jour de sa sortie. Et les quatre jeux de maillots du club je vais les acheter. Les quatre ! J’attends l’extérieur avec impatience, le troisième, le blanc, est magnifique, après il y aura le noir et un peu doré… »