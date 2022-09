Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Haïfa pour y défier le Maccabi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un adversaire méconnu du grand public, qui a fait son retour en Champions League après une très longue absence des coupes européennes. Actuellement à Ajaccio, Mickaël Alphonse a été sacré champion d’Israël avec le Maccabi la saison dernière. Pour l’Equipe, il a présenté l’adversaire parisien du soir.

Haïfa devra accepter de subir

« Il y a un écart monstrueux entre les deux équipes en termes de niveau, Paris va très certainement gagner mais je me dis, dans leur stade, si le PSG gère un peu… En fait, le grand défi pour Haïfa, ça va être d’accepter de subir. C’est une équipe qui en Championnat a la possession tout le temps, qui va vers l’avant. Là, ils vont devoir courir après la balle. Il n’y aura pas d’accalmie. Et sur le peu de fois où ils l’auront, il faudra être efficace. Le défi, il sera aussi athlétique. Il n’y a pas de grands joueurs, puissants. Sur la durée, ça peut pénaliser.«

Le PSG devra se méfier de Dolev Haziza

Mickaël Alphonse a aussi dévoilé les joueurs dont le PSG devra se méfier. « Haziza, c’est le meilleur joueur de la phase de qualifications à la C1. C’est vraiment un bon joueur, une vraie découverte pour moi. C’est un ailier, fort dans le un contre un, véloce. Sinon, il y a Tjaronn Chery, le Néerlandais. C’est un numéro 10 capable de déclencher de grosses frappes. Il n’était pas avec nous mais je le connais de France. Frantzdy Pierrot , c’est puissant, fort dos au jeu. Il n’y a pas de tops joueurs derrière. Ce n’est pas une équipe construite pour subir, pour défendre. Le système de jeu ? D’ordinaire, il installe un 4-3-3, avec un jeu de possession. Sur les grands rendez-vous, et je pense qu’il le fera contre le PSG, il met en place un 3-4-3 avec Haziza et Cornud en pistons. Le défi pour eux, ce sera de contrôler Hakimi (annoncé remplaçant) et Nuno Mendes. Ce ne sera pas facile, ils vont souffrir.«