On est au mois de novembre, ce qui signifie que c’est la période des bilans et des récompenses dans le monde du football. Ballon d’Or, trophée FIFA The Best… Les distinctions individuelles sont nombreuses et les joueurs du PSG sont bien représentés dans les nominés. Le média Goal a partagé sur son site internet son Top 50 des meilleurs joueurs du monde en 2021, et on peut retrouver 7 parisiens dans ce classement.

Élu avec plus 50% des voix, Lionel Messi est à la première place de cette liste et est donc considéré comme le meilleur joueur de la planète cette année. Le site internet explique ce choix par le fait que « la nouvelle star du PSG a remporté son huitième titre de meilleur buteur de la Liga avec le FC Barcelone, avant de recevoir le Ballon d’or et le Soulier d’or de la Copa America, où l’Argentine a remporté son premier grand tournoi international depuis 1993. »

Kylian Mbappé est le deuxième Rouge & Bleu de ce classement en étant à la cinquième place : « L’attaquant a atteint un record de 42 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, ce qui lui a permis de terminer meilleur buteur de la Ligue 1. Il a également joué un rôle important dans les victoires du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone et au Bayern Munich. »

Plus surprenant, Neymar Jr clos le Top 10 des meilleurs joueurs du monde en 2021 selon Goal (10e). Le média estime que si « l’attaquant a connu une saison difficile en club, il a tout de même inscrit 17 buts toutes compétitions confondues pour le Paris Saint-Germain, avant de réaliser une série de performances influentes lors de la qualification du Brésil pour la finale de la Copa America. »

À noter les présence d’Angel Di Maria qui est proche de son coéquipier Bresilen (13e). Vainqueur de l’Euro, Gianluigi Donnarumma est le premier gardien de but de cette liste (19e). Aux portes du Top 20, on retrouve Achraf Hakimi (21e) et enfin le dernier joueur du PSG est un peu plus loin dans ce classement puisque c’est le deuxième portier, Keylor Navas (35e).

Que pensez-vous de cette liste ? Êtes-vous d’accord avec ce classement ? Partagez-nous vos avis dans les commentaires.