Dans un groupe composé de Gibraltar, de la Grèce et des Pays-Bas, la France lance sa campagne de qualifications à l’Euro 2024 ce vendredi soir au Stade de France (20h45).

L’Équipe de France sort d’une grosse désillusion, et c’est peu de le dire. Alors que les Bleus sont parvenus à atteindre la finale de la Coupe du monde pour la seconde fois consécutive, leur parcours s’est arrêté lors de la séance de tirs au but face à l’Aregentine. Un revers qui a marqué la fin d’un cycle avec pas moins de quatre départs à la retraite : Hugo Lloris, Raphaël Varane, Steve Mandanda et Karim Benzema. Désormais, il faut repartir au front et cela commence dès ce vendredi soir (20h45) en marge de la réception des Pays-Bas pour la première journée des qualifications à l’Euro 2024.

Kylian Mbappé, néo capitaine, tentera de mener les siens vers la victoire. Côté Pays-Bas, deux vieilles connaissances du PSG fouleront la pelouse du Stade de France. En effet, Xavi Simons, arrivé libre au PSV l’été dernier mais qui pourrait revenir en terre parisienne lors du prochain mercato, et Georginio Wijnaldum, prêté par le PSG à la Roma cette saison, sont tous les deux titularisés d’entrée. Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

Les compositions de ce France / Pays-Bas

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Konaté, Hernandez – Rabiot, Tchouameni, Griezmann, Coman, Kolo Muani, Mbappé

Le XI des Pays-Bas : Cillessen – Geertruida, Timber, Van Dijk, Aké – Taylor, De Roon, Wijnaldum – Berghuis, Depay, Simons.