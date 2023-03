Cette trêve internationale est l’occasion de lancer les qualifications à l’Euro 2024 en Allemagne. La France ouvre son bal avec la réception des Pays-Bas ce vendredi. Brassard au bras, Kylian Mbappé est, bien évidemment, titulaire.

Après une terrible désillusion lors de la dernière Coupe du monde et un revers en finale au tirs au but face à l’Argentine, l’Équipe de France reprend du service ce vendredi soir. Le Stade de France verra ainsi évoluer la troupe de Didier Deschamps face aux Pays-Bas. Une opposition, comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2024, très symbolique également puisque Kylian Mbappé, titulaire côté tricolore, inaugurera son tout nouveau statut de capitaine des Bleus.

Didier Deschamps vient ainsi de dévoiler son XI titulaire pour ce match. On notera la présence de Randal Kolo Muani en pointe. Il sera soutenu par Kingsley Coman et Kylian Mbappé. Le milieu, à trois, sera composé par Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann. Mike Maignan gardera la cage derrière une défense Théo Hernandez, Dayo Upamecano, Ibrahima Konaté et Jules Koundé. Xavi Simons débute dans la peau d’un titulaire dans le camp adverse, au même titre que Georginio Wijnaldum, prêté cette saison par le PSG à la Roma

Les compositions officielles de France / Pays-Bas

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez – Rabiot, Tchouameni, Griezmann – Coman, Kolo Muani, Mbappé (cap)

Le XI des Pays-Bas : Cillessen – Geertruida, Timber, Van Dijk, Aké – Taylor, De Roon, Wijnaldum – Berghuis, Depay, Simons.