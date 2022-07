Revue de Presse PSG : Mabille, CUP, sponsor…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 8 juillet 2022. Le président du CUP, Romain Mabille, revient sur la grève des ultras en fin de saison, la nouvelle ère au PSG et les départs des membres de l’ancienne direction, la FDJ partenaire des Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, Le Parisien a accordé un entretien au président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille. De retour à la présidence en avril dernier, deux ans après son départ, le président du CUP a été questionné sur la nouvelle ère que souhaite instaurer le club avec les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier : « Ça va dans le bon sens, bien sûr. En tout cas, on a l’impression que les décisions du club rejoignent nos revendications. Je ne pense pas qu’ils l’aient fait pour nous, mais vu que beaucoup de suiveurs du club posaient les mêmes réserves, je pense qu’ils se sont remis en question sur certaines choses et ça a rejoint ce qu’on disait : le fait que la politique merchandising soit plus grande que le projet sportif, l’impression que le club est un centre de vacances… On n’a juste pas été écoutés pour le maillot. Maintenant, on attend de voir. »

Il est également revenu sur le départ de certaines personnes de l’ancienne direction (Jean-Martial Ribes, Leonardo, Mauricio Pochettino) : « Le départ de Ribes, on s’en félicite. Celui de Leonardo également. Non pas qu’on ne l’aime pas, mais on estime qu’il ne faisait pas au mieux son travail. Sur Pochettino… on a plus de retenue, parce qu’on sait très bien que c’est difficile d’être entraîneur au PSG quand on n’a pas la totalité des pouvoirs pour mettre une stratégie en place. Il a toujours démontré du respect envers nous, malgré ses difficultés en terme de jeu et de résultats. Ça reste un ancien du club qui s’est toujours bien comporté. »

Le président du CUP a aussi évoqué la période compliquée lors de la fin de saison avec la grève des encouragements : « Ça faisait un moment qu’on faisait remonter certaines choses. Avec la grève, on n’a pas pu fêter dignement le 10e titre du club, alors que c’est historique. On était tous frustrés de ne pas encourager l’équipe. Même contre Marseille, on a décidé de ne pas le faire, mais c’est parce qu’on estimait que notre cause était plus importante, nécessaire. On ne l’a pas fait avec le sourire. On espérait que le club fasse un pas vers nous plus rapidement pour rétablir la situation. » Les meilleurs extraits de son entretien à découvrir ici sur notre site.

Le quotidien francilien rappelle également que le PSG a officialisé un nouveau partenariat avec la marque de paris sportifs, la Françaises des Jeux (FDJ), pour trois saisons, soit jusqu’en 2025. Selon LP, ce nouveau contrat devrait rapporter un peu plus de 5M€ par saison.

