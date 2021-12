Dembélé privilégierait l’Angleterre en cas de départ

Nous ne sommes plus qu’à quelques heures de l’ouverture du marché des transferts hivernal et pas un jour ne passe sans avoir le PSG associé à une rumeur d’un départ ou d’une arrivée potentielle. Depuis ce jeudi, la rumeur d’un intérêt du club de la capitale pour Ousmane Dembélé a fait beaucoup parler les supporters Rouge & Bleu. L’international français a refusé une première offre de prolongation du Barça, qui estime n’était pas à la hauteur de ses exigences salariales, et pourrait donc partir libre en juin prochain.

Selon le quotidien El Mundo Deportivo, le PSG se serait présenté comme une alternative pour l’avenir de Dembélé et l’agent du joueur, Moussa Sissoko, aurait « déjà entamé des conversations avec les dirigeants du club de la capitale. » Mais le journal Catalan précise que « tout indique que l’endroit où Dembélé ira, sera en Angleterre. » L’une des options qui prendrait le plus de poids est celle qui le mènerait vers Tottenham. De son côté Manchester United « a toujours été attentif à la situation du joueur » tandis que Chelsea peut économiquement le séduire. Le média TV3 confirme cette piste en informant que Thomas Tuchel aurait fait part à l’attaquant de son envie de le retrouver dans son équipe.