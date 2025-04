PSG / OM : Fabrice Fiorèse touché par l’accueil réservé à Adrien Rabiot au Parc des Princes

L’accueil réservé à Adrien Rabiot au Parc des Princes dimanche dernier continue de faire parler. Sur les ondes d’RMC Sport, c’est Fabrice Fiorèse qui livre son sentiment sur le sujet.

La polémique ne dégonfle pas, et arrive jusqu’à la table de l’Equipe de France, avec l’intervention de Marie Barsacq, Ministre des Sports, et Philippe Diallo, président de la FFF. Ces derniers ont tenu un discours concernant les chants, insultes, et banderoles au Parc des Princes lors du Classique. Sur les ondes d’RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, c’est Fabrice Fiorèse qui a livré son sentiment sur la soirée vécue par Adrien Rabiot dimanche dernier au Parc des Princes : « Malheureusement, moi ça me touche énormément. Adrien c’est un gamin et on est toujours pareils, on est des êtres humains. Il ne faut pas oublier une chose, c’est qu’on ne peut pas se permettre d’écrire des choses comme ça« , a déclaré l’ancien joueur du PSG (2002 à 2004) qui a rejoint l’OM dans la foulée (2004 – 2007). Ce dernier a poursuivi sur l’apparition de son nom sur une des banderoles déployées : « Moi en tout cas, ce qui me rend fou aujourd’hui c’est qu’encore 15 ans après on arrive encore à écrire mon nom sur une grande banderole pareille« .