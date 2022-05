Vendredi soir, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul – au Stade de la Meinau – face au RC Strasbourg (3-3). Alors que le club de la capitale menait 3-1 à un quart d’heure de la fin, les Strasbourgeois ont profité de la fébrilité défensive des Rouge & Bleu pour arracher l’égalisation en fin de match. Sur le plateau de Soir de Ligue 1, Habib Beye a évoqué cette fébrilité parisienne. Pour lui, le club doit changer mentalement.

« De toute façon, on sait que leur fin de championnat n’est plus guidée par quoi que ce soit, on l’a vu à l’image de ce titre. C’est une fin de championnat qu’ils vont vivre en essayant de finir le plus rapidement possible et en espérant qu’à la fin ils puissent vraiment fêter leur titre. Recruter des personnalités fortes ? Ils les ont parce qu’ils sont allés chercher des joueurs comme Sergio Ramos. Je pense que c’est global. Vous pouvez ramener n’importe quel joueur avec de la personnalité, il arrive dans un club qui est ‘contaminé’ par une forme de suffisance liée au contexte. On voit Donnarumma qui depuis quelques semaines est l’ombre de lui-même. Ça doit passer par un changement mental du club, de cette équipe et de tout ce qui tourne autour de ce club. »

Le consultant de Canal Plus a également été questionné sur la régularité de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et d’une passe décisive face au RCSA. « Il est stratosphérique. Quand on parlait de Ronaldo et Messi, sans les comparer parce qu’ils ont gagné des Ballons d’Or, on parlait de deux joueurs d’une autre galaxie, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas sur la même planète que les autres sur le plan footballistique. Je pense qu’actuellement, Mbappé est dans une planète où il a très peu de monde avec lui. Je dirais qu’il y a Karim Benzema en ce moment, mais ce qu’il fait est assez exceptionnel dans la régularité et dans un contexte difficile où il n’y a presque plus rien à jouer. Mais lui, il reste à un niveau exceptionnel. Je pense qu’il veut vraiment marquer les esprits qu’il reste à Paris ou qu’il s’en aille. S’il s’en va, il veut montrer que jusqu’au bout il est hors catégorie. »