Bitton : “Le PSG va jouer les deux matches de sa vie 2020-2021”

Après une dizaine de jours d’attente, le PSG retrouvera la compétition avec des échéances importantes. Un choc face au LOSC (3 avril) ce samedi et une double confrontation face au FC Bayern en Ligue des champions (7-13 avril). Titulaires avec l’Equipe de France lors de la victoire en Bosnie Herzégovine (1-0), Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé ont disputé l’intégralité de cette rencontre, comptant pour la phase de qualification pour le prochain Mondial en 2022. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton, est revenu sur les performances des deux Parisiens avec les Bleus.

“On l’avait dit hier matin, on croise les doigts pour qu’il n’arrive rien à Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Ça s’est très bien passé pour le premier, qui a été le meilleur défenseur de l’Equipe de France hier soir. Un peu moins bien pour Kylian Mbappé. Il va falloir qu’il évolue. On sait que pour lui c’est difficile d’entendre à chaque fois qu’on le remette au niveau zéro quand il ne marque pas un, deux ou trois buts. Bien sûr que non, mais on attend mieux. Il a eu trois sélections en Equipe de France lors de cette quinzaine pour zéro but, ça fait un petit peu désordre.”

Dans sa chronique, Stéphane Bitton s’est également penché sur la semaine décisive pour les Parisiens, avec les éventuels absents. “Le PSG va jouer les deux matches de sa vie 2020-2021. Lille ce samedi (17h sur Canal Plus), et le Bayern en quarts de finale aller de Ligue des champions mercredi (7 avril). Des nouvelles de ceux qui sont susceptibles d’être absents. Pour Marco Verratti, on pense qu’il ne sera pas là face à Lille mais on l’espère face au Bayern. Idem pour Danilo Pereira, qui est un peu gêné par une blessure au mollet. Ces deux-là seront probablement absents face à Lille. Sachant que Leandro Paredes est suspendu pour le match face au Bayern, ça ferait quand même désordre d’avoir trois absents au milieu de terrain : Verratti, Pereira et Paredes. Donc, il va falloir que tout le monde se remette en état de marche pour cette semaine fabuleuse qui s’annonce.”