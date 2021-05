Bitton : “On aura le temps de refaire l’histoire, mais pas maintenant”

On se rapproche du final de la saison de Ligue 1 2020/2021. Cette année, le PSG n’a pas distancé ses adversaires. Pire, il est un point derrière le leader, Lille. Mais l’instant n’est pas au bilan. Il faut gagner à Brest dimanche soir, voir ce qui se passe à Angers pour le LOSC. Ensuite, il sera temps d’analyser. C’est le cap proposé par le chroniqueur France Bleu Paris Stéphane Bitton.

“Dimanche soir c’est le grand soir. On va savoir si le PSG rejoint Saint-Etienne avec un dixième titre de champion de France, le record dans le pays. Ce serait pas mal. Le PSG détient déjà le record avec la Coupe de France, 14 titres. Un titre de champion c’est celui de la régularité, de la domination, d’un groupe, d’un entraîneur. Et cette saison, le PSG a singulièrement manque de régularité, n’a pas toujours été dominateur, et a même changé d’entraîneur en cours de route. Résultat, il va jouer sa saison sur une seule journée“, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Il faut gagner et ne pas avoir de regrets. On aura le temps de refaire l’histoire. Mais pas maintenant. Il reste une possibilité, ça ne servirait à rien. Le PSG a eu plein d’occasions. Et a souvent perdu ses nerfs lorsqu’il perdait des points. Malheureusement, il peut le payer cash dimanche soir. Ca ferait quand même un peu désordre.”