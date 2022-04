Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de Clermont dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Comme pour les Rouge & Bleu, Pascal Gastien devra faire sans plusieurs joueurs. Très incertain avant la rencontre, Vital Nsimba est forfait pour la réception du leader. Salis Abdul Samed est suspendu alors que Pierre-Yves Hamel et Elbasan Rashani, entre autres, sont blessés. L’entraîneur clermontois pourra quand même compter sur les retours de Johan Gastien et Lucas Da Cunha, touchés par le Covid la semaine dernière et le gardien Arthur Desmas, qui était blessé.

Le groupe du Clermont Foot

Desmas, Djoco – Billong, Ar. Mendy, Albert, Zedadka, Ogier, Phojo, Seidu – Khaoui, Magnin, Berthomier, O. Busquets, J. Gastien, Jaby – Kyei, Da Cunha, Allevinah, Dossou, Bayo.