Dominique Sévérac croit en la fin du bling-bling au PSG

Hier, Nasser al-Khelaïfi a donné une interview au Parisien et une autre à Marca. Dans cette dernière, il a balayé l’actualité du PSG et a notamment expliqué « on ne veut plus du bling-bling, c’est la fin des paillettes. » Une déclaration qui a fait beaucoup parler. Dominique Sévérac pense que la fin du bling-bling chez les Rouge & Bleu est possible.

« C’est compliqué de parler d’un projet au début alors que tu n’as pas encore vu les résultats et l’application du projet. Mais en revanche, je pense qu’il y a un changement de paradigme au PSG. Leonardo, qui est l’homme qui construit le club de façon flamboyante avec des gros contrats, il est parti. Je pense que Campos, avec Antero Henrique, ils vont faire partir beaucoup de monde, recruter des joueurs de football d’abord, assure le journaliste dans l’Equipe du Soir. Un des problèmes qui a été identifié au Paris Saint-Germain, c’était des gros contrats de joueurs qui s’embourgeoisent, type Paredes, Icardi, Herrera et pleins d’autres. Ça va changer.«