Après sa claque reçue en Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG retrouve son quotidien et la Ligue 1. Les Parisiens, qui comptent 13 points d’avance sur son dauphin niçois, reçoivent ce dimanche les Girondins de Bordeaux dans une ambiance qui on imagine sera particulière, surtout après le communiqué publié par le Collectif Ultras Paris sur les réseaux sociaux. Les supporters Rouge & Bleu vont très certainement se faire entendre lors de cette rencontre.

Malgré la déception, les Parisiens devront donc jouer une rencontre importante dans la course au sacre d’un dixième titre de champion de France. Comme l’affirme le journaliste Saber Desfarges, Gianluigi Donnarumma sera présent dans le groupe parisien pour affronter les Girondins de Bordeaux. Tout comme Leo Messi, Kylian Mbappe et Neymar Jr qui seront bien là. À noter aussi la présence des titis Edouard Michut, Xavi Simons ou Eric Junior Dina Ebimbe. On rappelle que l’infirmerie du PSG est assez pleine, à cela il faut rajouter la suspension de Marco Verratti. De plus, le journaliste pour Prime Video rajoute qu’une mise au vert était prévue ce soir pour les Parisiens, mais une « descente d’ultras » étaient craints et cela a donc annulé ce rassemblement. Les joueurs se retrouveront finalement ce dimanche matin avant d’aller au Parc des Princes.