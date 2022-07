Le Trophée des Champions, qui oppose le vainqueur de la Ligue 1 (PSG) et celui de la Coupe de France (Nantes), se déroulera ce 31 Juillet prochain à Tel Aviv en Israël (20h00). L’an passé, déjà à Tel Aviv, le PSG s’était fait surprendre par le LOSC de Jocelyn Gourvennec (1-0, but de Xeka, 54ème). Cette rencontre sera donc un remake parfait de la première édition du Trophée des Champions (auparavant appelé Challenge des Champions) disputé en 1996 au stade Francis-Le-Blé à Brest qui avait vu les Parisiens s’imposer aux tirs au but (2-2 ; TAB 6-5). Nantes, vainqueur 1-0 de Nice en finale de la Coupe de France en Juillet dernier, va donc tenter cette fois-ci de faire tomber les Parisiens qui arriveront en Israël avec un groupe plus que complet, mais sans de nombreux indésirables.

Un groupe restreint et sans les indésirables

La liste des indésirables ne fait qu’augmenter, après avoir vu Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera, et Rafinha ne pas être du voyage au Japon, c’est maintenant Thilo Kehrer qui s’ajoute à cette liste comme l’avait indiqué Le Parisien ce jeudi. L’international allemand (20 sélections) en contrat jusqu’en 2023, s’est entraîné avec le second groupe principalement composé de jeunes professionnels. « Je pense que l’effectif doit être réduit », avait déclaré Christophe Galtier, le 5 Juillet dernier en conférence de presse et il semblerait que le technicien français soit prêt à tout pour dégraisser une partie de son équipe en vue du début de la saison. En revanche la dernière recrue parisienne, Nordi Mukiele sera bien du voyage à Tel Aviv, mais pas Hugo Ekitike. Le jeune attaquant, qui était pourtant pressenti pour être dans le groupe afin de jouer cette rencontre, est finalement resté à Paris. Révélations de la pré-saison, Arnaud Kalimuendo et Warren Zaïre-Emery sont aussi convoqués avec les Rouge & Bleu pour cette affiche.

Gardien de But : Donnarumma, Navas, Rico

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Mukiele, Bernat, Diallo, Nuno Mendes

Milieux de terrain : Danilo Pereira, Verratti, Gueye, Zaïre-Emery, Vitinha, Paredes

Attaquants : Icardi, Neymar, Sarabia, Messi, Kalimuendo

Absents

Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera, Rafinha, Thilo Kehrer, Hugo Ekitike, Eric Junior Dina Ebimbe, Timothée Pembélé