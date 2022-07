Une des principales volontés de la part de la nouvelle direction sportive du PSG est de dégraisser l’effectif. Pour cela, et dans le but de dessiner les contours de l’effectif pour la saison 2022-2023, Christophe Galtier et son staff ont mis en place deux entraînements distincts, afin de ne pas mélanger les joueurs impliqués dans le projet et qui composeront donc l’effectif, et les autres joueurs dont le club souhaite se séparer, selon les dernières informations de nos confrères de L’Equipe. Si la pratique peut paraître trop dure pour ces joueurs mis de côté, certains observateurs du football comprennent la décision du Paris Saint-Germain. C’est le cas de Didier Roustan. Le journaliste a été invité à réagir à la nouvelle sur le plateau de L’Equipe du Soir : « Je suis toujours du côté des salariés, mais il y a salariés et salariés. Je trouve que beaucoup de ces joueurs-là, peut-être qu’il y a une exception pour un d’entre eux auquel je pense, Herrera, qui a toujours joué le jeu, qui a toujours été là, qui a fait son job, si c’est pas Maradona, il n’y peut rien !« , a-t-il déclaré, en soulignant également la bonne volonté de Wijnaldum de quitter le club afin de ne pas s’installer dans ce groupe mis de côté.

Didier Roustan a ensuite fait part de sa compréhension vis-à-vis de la décision du PSG : « Ils sont quand même payés, ils s’entraînent, effectivement, il y a un bon de sortie on leur fait comprendre. Mais s’ils veulent continuer à rester, ils continueront à rester. Mais je trouve que c’est plutôt de bonne guerre, plutôt que d’avoir une masse de joueurs sur lesquels tu ne comptera pas. Je pense qu’ils ne sont pas à plaindre« . Interpellé sur le plateau de L’Equipe du Soir sur la présence de Mauro Icardi dans le groupe, Didier Roustan réplique : « Après on peut discuter de l’identité des uns et des autres (des occupants du loft ; NDLR) », avant de conclure : « Mais dans l’esprit, ça me paraît de bonne guerre, ça va ils sont pas à plaindre« .