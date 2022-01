Recrutée en aout dernier pour évoluer un an au PSG, Stéphanie Labbé a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. Alors que la gardienne Canadienne se partageait le poste de numéro 1 avec Barbora Votikova, Labbé souhaite s’éloigner des terrains pour des raisons essentiellement liées à sa santé mentale.

Sacrée championne olympique cet été, Stéphanie Labbé s’était confiée en octobre dernier sur le site de la Fifpro où elle décrivait son usure mentale à l’issue des jeux de Tokyo : « Lorsque le coup de sifflet final a retenti et que nous avons remporté l’or, je m’attendais à un soulagement immense, mais non, rien… J’avais beau vouloir me détendre et faire la fête avec mes coéquipières, je n’arrivais pas à redescendre de cet état d’éveil, et j’ai passé les 48 heures qui ont suivi la finale allongée dans une pièce sombre ». Si la décision de Labbé est prise, la rupture anticipée de son contrat doit être paraphé par le club qui selon Le Parisien, a souhaité accompagner au mieux sa joueuse.