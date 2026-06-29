Renato Marin
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Mercato – Renato Marin vers un prêt au Portugal ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 juin 2026

Troisième gardien du PSG, Renato Marin pourrait quitter le club de la capitale cet été, sous la forme d’un prêt. Il aurait une touche au Portugal.

Arrivé au PSG libre de tout contrat l’été dernier, Renato Marin était troisième gardien dans la hiérarchie derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Lors de la saison écoulée, l’ancien de la Roma a joué trois rencontres. Encore sous contrat jusqu’en juin 2030 avec les Rouge & Bleu, l’Italo-brésilien (19 ans) devrait être prêté cette saison par le PSG afin qu’il emmagasine de l’expérience et du temps de jeu. Et son point de chute devrait être au Portugal.

Mercato – Renato Marin vers un prêt lors du mercato ?
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Un prêt sans option d’achat

Si le nom de Braga, club dont QSI est actionnaire minoritaire, avait été avancé ces dernières semaines, le gardien numéro 3 du PSG pourrait rejoindre le CD Nacional, 14e du championnat portugais la saison dernière, selon les informations du Parisien. Il rejoindrait le club portugais sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Les clubs sont encore en pourparlers, mais cette piste est aujourd’hui de très loin la plus concrète, conclut le quotidien francilien. De son côté, Fabrizio Romano confirme que Renato Marin devrait se diriger vers le Portugal cet été. Il indique également qu’Alessandro Longoni va bientôt signer son contrat avec le PSG, lui qui arrive libre de l’AC Milan. Il deviendra le troisième gardien des doubles champions d’Europe

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 juin 2026

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