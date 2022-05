Après son match nul décevant face à Troyes (2-2) ce dimanche soir, le PSG devra encore disputer deux rencontres (Montpellier et Metz) avant la clôture de la saison 2021-2022. Après cet exercice éprouvant et décevant sur le plan sportif, de nombreux changements sont attendus et espérés au sein du club et notamment dans l’effectif. Et afin de renforcer son milieu de terrain, le club de la capitale pourrait profiter d’une opportunité de marché. En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba (29 ans) ne prolongera pas son contrat avec les Red Devils et fait partie de la short-list de certains clubs prestigieux.

Paul Pogba toujours indécis sur son futur club, un concurrent en moins dans ce dossier

Depuis plusieurs mois, de nombreux médias ont annoncé l’intérêt du PSG, du Real Madrid et de la Juventus Turin pour s’attacher les services de l’international français. Et ces derniers jours, un autre concurrent de taille est apparu dans ce dossier. Selon le Daily Mail, Manchester City étudierait la piste Paul Pogba. Mais finalement, les SkyBlues ne feraient pas partie des prétendants pour le milieu de 29 ans. En effet d’après le journaliste de The Athletic, David Ornstein, Pep Guardiola était intéressé par Paul Pogba afin de renforcer son milieu de terrain pour le prochain exercice suite au très probable départ de Fernandinho en fin de saison. Mais d’après le média britannique, le natif de Lagny-sur-Marne a choisi « de ne pas rejoindre City, préférant l’offre globale d’un autre club. » Pourtant, le joueur de Manchester United aurait reçu « une proposition flatteuse de City et aurait sérieusement envisagé de rejoindre les quintuples champions de Premier League », toujours selon The Athletic. Cependant, le Français préfèrerait vivre une nouvelle expérience en dehors du championnat anglais.

Et comme souvent ces derniers mois, les noms du PSG, du Real Madrid et de la Juventus Turin sont associés au champion du Monde 2018. Ces trois clubs seraient « les destinations les plus probables à l’heure actuelle » mais Paul Pogba n’a pas encore pris sa décision finale pour son futur club, toujours d’après The Athletic. Pourtant, le PSG est souvent cité comme la piste privilégiée du joueur, comme l’avait récemment indiqué Le Parisien le 3 mai dernier.

Statistiques 2021-2022 de Paul Pogba*

Premier League : 20 matches disputés (1.353 minutes) – 1 but et 9 passes décisives

: 20 matches disputés (1.353 minutes) – 1 but et 9 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (347 minutes)

: 6 matches disputés (347 minutes) FA Cup : 1 match disputé (82 minutes) Blessures : Ischio-jambiers (10 novembre au 3 février), mollet (depuis le 19 avril)

: 1 match disputé (82 minutes)

*Source : Transfermarkt