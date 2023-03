Le Bayern Munich assure avant d’affronter le PSG

Ce mercredi soir, le PSG a rendez-vous avec l’Histoire. Défaits à l’aller (0-1), les Rouge et Bleu n’ont pas le choix et doivent s’imposer sur la pelouse de l’Allianz Arena pour croire à leurs rêves de printemps européen. Et avant ce choc, les deux futurs adversaires ont fait le boulot.

Le PSG s’est fait peur, mais l’a emporté face au FC Nantes ce samedi (4-2, 26e journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier ont parfaitement lancé les hostilités avec deux buts d’avance avant la 20e minute de jeu signés Lionel Messi et un CSC d’Hadjam. Néanmoins, les visiteurs parvenaient à égaliser avant la pause. Il faudra finalement attendre le second acte, et des buts de Danilo et de Kylian Mbappé, pour que le club de la capitale valide un succès précieux. Grâce à sa réalisation, le numéro 7 francilien est d’ailleurs devenu le meilleur buteur de l’Histoire du PSG. Et de son côté, le Bayern Munich joutait également en Bundesliga avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Stuttgart.

Le Bayern assure l’essentiel avant le PSG

À l’instar des joueurs du PSG, les Munichois se sont imposés, non sans difficulté. C’est tout d’abord Mathijs De Ligt qui trouvait la faille d’une jolie frappe peu avant la pause (0-1, 40′). Pas vraiment flamboyants, les Bavarois parvenaient tout de même à doubler la mise par l’intermédiaire d’Éric Maxime Choupo-Moting (0-2, 63′). Stuttgart revenait dans la partie avec une réduction du score signé Juan José Perea (1-2, 88′). Les locaux passaient même tout proche de l’égalisation. Tanguy Koulibaly, titi parisien, voyait sa tête fuir le cadre de peu dans les derniers instants. Score final : 1-2. Le Bayern reprend par la même occasions les commandes de la Bundesliga mais n’aura pas affiché un visage très attrayant avant de recevoir le PSG en marge du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans trois petits jours.