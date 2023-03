Les Bavarois lancent le choc face au PSG

On y est presque, dans trois petits jours, le PSG et le Bayern Munich se feront face dans l’enceinte de l’Allianz Arena. Un match retour de huitièmes de finale de Ligue des Champions particulièrement attendu et évoqué ce samedi soir par Thomas Muller, Leon Goretzka et Julian Nagelsmann notamment.

C’est un match très frustrant vécu par les joueurs du PSG le 14 février dernier. Les Parisiens, malgré une fin de partie bien plus aboutie avec plusieurs occasions à la clé, n’ont eu d’autres choix que de s’incliner sur le plus petit des scores. C’est Kingsley Coman, encore lui, qui s’est alors chargé de la sentence. Mais rien n’est encore joué et le club de la capitale a toutes ses chances. Il faudra donc sortir le bleu de chauffe et renverser la tendance en terrain hostile dans trois petits jours. Julian Nagelsmann, Leon Goretzka et Thomas Muller ont, de leur côté, lancé les hostilités devant la presse.

Une question de confiance

En effet, le Bayern Munich reste sur une victoire difficilement glanée à Stuttgart sur le score étriqué de 1-2. Forcément, tous les regards sont désormais tournés vers la confrontation retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et après leur succès à l’aller, les Munichois se placent bien évidemment comme les favoris. Ce que n’a pas oublié de rappeler Thomas Muller : « À la fin, le public a eu quelques picotements, mais cela ne vaut pas la peine d’en parler. Il est important que nous apportions de l’intensité sur le terrain mercredi, a-t-il commencé devant la presse. Nous avons fait notre travail aujourd’hui. Les présages sont bons. Nous avons le 0-1 dans le dos, nous avons le stade derrière nous et nous avons de la confiance. » Le message est donc clair. De son côté, Julian Nagelsmann a, quant à lui, souhaité demeuré un chouïa plus mesuré dans ses dires : « On ne peut pas prédire les résultats. Nous sommes dans une bonne position, mais ce sera un nouveau match. » Enfin, Leon Goretzka y est également allé de sa déclaration. À la manière de son coéquipier au 300 rencontres en Bundesliga, le milieu de terrain allemand joue la carte de la confiance : « L’Allianz Arena sera bouillante. Nous sommes tous très impatients. Le PSG favori ? Je dirais que la même chose s’applique au Bayern. Si nous combinons l’intensité avec notre qualité, alors nous sommes une équipe très forte et extrêmement difficile à battre. Nous sommes certainement l’une des meilleures équipes d’Europe. La façon dont nous allons jouer sera décisive. »

Le tout est désormais de voir si ces velléités se confirmeront sur le rectangle vert ce mercredi soir. Une chose semble certaine toutefois : le PSG parait déterminé à faire un gros coup.