C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire du mardi midi, le billet d’humeur CS. Désormais, chaque mardi, notre journaliste Mickaël Rufet vous propose son analyse sur un sujet gravitant autour du PSG. Aujourd’hui, contexte oblige, place à un petit tour d’horizon du mercato hivernal du PSG.

Nous sommes donc le mardi 1er février, et le mercato hivernal a fermé ses portes depuis seulement quelques heures. Une période des transferts d’un mois qui n’a pas vraiment été emballante en ce qui concerne le PSG, ce qui n’est, au final, pas si étonnant que cela. On le sait, janvier est l’occasion pour les différentes écuries de renforcer leur effectif par petites touches. Les grandes manœuvres étant réservées à son penchant estival, on a que très rarement de grosses transactions bouclées durant ce marché. Pourtant, en regardant l’effectif Rouge & Bleu, on se dit qu’un ou deux renforts bien sentis n’auraient clairement pas fait de mal.

Désormais, on connait la chanson, avec un Leonardo aux manettes, les différentes tractations se nouent dans les ultimes instants. En ce sens, les deux grosses rumeurs pour le club de la capitale ont concerné seulement deux éléments : Tanguy Ndombele, le milieu de terrain sous contrat avec Tottenham, et l’inattendue piste Ousmane Dembele, le feu follet du FC Barcelone. Deux rumeurs qui ont fait énormément de remous,pour un constat limpide : le PSG ne compte aucun joueur supplémentaire dans ses rangs.

Si la rumeur Ousmane Dembele avait de quoi faire légèrement sourire, celle menant à Tanguy Ndombele était, pour sa part, bien plus intéressante sur le papier. En effet, Mauricio Pochettino peut se targuer de posséder un nombre de joueurs très conséquent au sein de son milieu de terrain, mais le profil de l’ancien amiénois n’aurait véritablement pas fait tâche entre les Danilo, Leandro Paredes, Ander Herrera, Idrissa Gueye et autres Eric Junior Dina-Ebimbe. Car oui, si les défauts de celui qui a finalement rallié l’Olympique Lyonnais sous forme de prêt ce lundi 31 janvier sont criantes, notamment son côté indiscipliné, il faut bien reconnaître qu’il possède quelque chose en plus qui manque cruellement à l’entrejeu francilien : de la créativité.

Finalement, le PSG n’ayant, une fois de plus, pas marqué les esprits par ses ventes durant ce mercato, l’opération a capoté. Pourtant, comme nous vous l’avions révélé, Paris était la priorité absolue du joueur, mais la condition sine qua non à son arrivée était de dégraisser l’effectif au préalable. Des non-ventes qui sont un vrai souci, les seuls joueurs à avoir plié bagages étant Rafinha et Sergio Rico, respectivement à la Real Sociedad et Majorque. Et là où le bât blesse, c’est que ces deux opérations se sont conclues sous forme de prêt sans option d’achat et avec le salaire de ces deux joueurs quasiment à la charge exclusive du PSG. Avec cet état de fait, difficile alors de recruter, surtout quand Eric Junior Dina-Ebimbe, pressenti du côté du Bayer Leverkusen, est lui aussi resté en terre parisienne et ce, du fait des exigences imposées par le club parisien qui ont apparemment grandement refroidies les Allemands.

Et le dimanche 30 janvier au soir, une information sortant de nulle part a failli faire imploser la communauté parisienne : le PSG aurait trouvé un accord de principe avec Ousmane Dembele pour une venue à l’été 2022, lui qui se trouve en fin de contrat avec le FC Barcelone. Des échos faisaient même état d’une tentative rouge et bleu pour le faire signer dès ce mois de janvier. In fine, cela ne s’est pas goupillé ainsi, et bien heureusement. Car quand on observe la stratégie des décideurs parisiens sur le marché, on ne peut s’empêcher de prendre un air perplexe et de s’interroger sur le pourquoi du comment.

Parce que oui, pister Tanguy Ndombele, malgré certaines critiques plutôt avisées, entrait dans une sorte de logique : acquérir sous forme de prêt un joueur natif de la région parisienne de 25 ans, un élément en perte de vitesse à relancer et qui possède une qualité certaine dans l’impact ainsi qu’une qualité technique au-dessus de la moyenne, n’était pas dénué de sens. Il cochait donc plusieurs cases non négligeables, le milieu de terrain du PSG manquant de folie puisque Marco Verratti est le seul à être capable d’allumer les braises. Mais vouloir recruter Ousmane Dembele, quand on connait toutes ses frasques au sein du club culé, relève de l’énigme la plus totale et d’un manque d’imagination certain.

Je n’ai pas la prétention de vouloir apprendre son métier à Leonardo, mais étant donné le pédigrée du monsieur et de son supposé réseau, on est en droit de s’attendre à bien plus. Car, rétrospectivement, on a surtout l’impression que le PSG recrute uniquement des opportunités de marché sur les dernières périodes de transfert. Cela fait bien longtemps que le décideur auriverde ne nous a pas impressionné en sortant un joueur de son chapeau, à la manière d’un Marco Verratti ou d’un Marquinhos à l’époque. On ne va, bien évidemment, pas tirer la sonnette d’alarme, mais une fois de plus le tableau dépeint ci-dessus ne pousse pas vraiment à l’optimisme.