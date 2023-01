Doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, Keylor Navas n’a joué que deux matches cette saison avec le PSG. L’international costaricain souhaiterait quitter le club de la capitale pour avoir plus de temps de jeu. Il pourrait prendre la direction de l’Angleterre.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas est désormais la doublure de Gianluigi Donnarumma. L’ancien du Real Madrid n’a joué que deux matches cette saison, les deux rencontres de Coupe de France contre la Berrichonne de Châteauroux (1-3) et le Pays de Cassel (0-7). L’international costaricain souhaiterait quitter le club de la capitale afin de s’assurer un temps de jeu régulier. Ces derniers jours, plusieurs noms de clubs ont été avancés comme possible destination. Il y a eu Al-Nassr ou encore Bournemouth et Nottingham Forest.

Navas intéressé par la Premier League

Ce vendredi matin, Fabrizio Romano – journaliste spécialiste du mercato – a fait un point sur ce dossier. Selon ce dernier, Nottingham Forest est très intéressé par un prêt de Keylor Navas. De son côté, le portier (36 ans) serait prêt à tenter une expérience en Premier League, lui qui a joué en Liga et en Ligue 1. Fabrizio Romano conclut en expliquant que ce possible départ ne dépend que du PSG. Les dirigeants Rouge & Bleu n’ont pas encore décidé s’ils veulent garder ou laisser filer leur gardien.

🚨 | Keylor Navas – @FabrizioRomano 🔘Nottingham Forest est très intéressé par un prêt de Keylor Navas. 🔘Le joueur serait prêt à tenter l’expérience en Premier League, 🔘 La réalisation de ce deal ne dépend que du PSG ⏳🇨🇷 pic.twitter.com/cKc0b98YNI — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 27, 2023

[MAJ 10h55] Selon les informations de l’Equipe, Keylor Navas n’a jamais été aussi proche de quitter le PSG. Le portier (36 ans) est d’accord pour rejoindre Nottingham Forest et l’a fait savoir aux dirigeants du club anglais. « Après avoir longuement hésité, il a finalement accepté l’offre du promu« , explique le quotidien sportif. Voulant rester en Europe, il avait repoussé les avances d’Al-Nassr. Outre Nottingham Forest, Bournemouth s’intéressait à lui. Mais Forest s’est montré le plus concret dans son approche. Reste maintenant au deux clubs de trouver un accord. Les discussions se poursuivent entre le PSG et Nottingham Forest ce vendredi conclut l’Equipe.