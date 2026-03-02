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Le PSG conforte sa place de leader, l’OM se rapproche de Lyon… Les résultats de la 24e journée de Ligue 1

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 mars 2026

Avec sa victoire contre Le Havre et le nul de Lens à Strasbourg, le PSG a accentué son avance en tête de la Ligue 1, alors que Marseille a renversé l’Olympico pour se rapprocher de la troisième place.

Après avoir retrouvé son trône la semaine dernière, le PSG pouvait prendre un peu d’avance en tête de la Ligue 1 ce week-end avec son déplacement au Havre. En effet, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Lens a concédé le nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1). En entrant au stade Océane, les Parisiens savaient qu’en s’imposant contre les Havrais, ils prendraient quatre points d’avance en tête du championnat. Et ils n’ont pas tremblé, s’imposant au Havre (0-1) pour valider cette belle avance. En plus de la première place, le PSG conserve la meilleure attaque (53 buts) et la meilleure défense (19 buts encaissés) du championnat. Après avoir gagné treize matches de suite toutes compétitions confondues, Lyon s’était incliné à Strasbourg la semaine dernière. Hier soir, en clôture de la 24e journée, les Lyonnais se déplaçaient à Marseille. Après avoir mené deux fois au score, ils se sont finalement inclinés après un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang en fin de match (3-2). Avec ce succès, les Marseillais reviennent à deux points de leur adversaire du soir, troisième. 

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Choc à venir pour le PSG contre Monaco

Prochain adversaire du PSG en Ligue 1, l’AS Monaco poursuit son embellie en championnat avec une troisième victoire de suite, cette fois-ci face à Angers au stade Louis-II (2-0). Rennes aussi est sur une belle dynamique. Le club breton s’est imposé contre Toulouse (1-0), sa troisième victoire de suite en Ligue 1. Après s’être qualifié pour les huitièmes de finale de l’Europa League jeudi soir, Lille a poursuivi sur sa lancée en Ligue 1 avec une victoire arrachée dans les dernières minutes de son match contre Nantes (1-0). Pour la première d’Antoine Kombouaré sur le banc du Paris FC, le club parisien affrontait Nice dans un duel de mal classés. Et ce sont les Parisiens qui se sont imposés par la plus petite des marges pour s’éloigner de la zone rouge (1-0). Zone rouge dans laquelle se trouve Metz, qui s’est incliné contre Brest (0-1). Auxerre, qui a concédé le nul sur la pelouse de Lorient (2-2), s’en éloigne un peu, avec un point d’avance sur Nantes, 17e et premier relégable.

Les résultats de la 24e journée de Ligue 1

  • Strasbourg / RC Lens (1-1)
  • Rennes / Toulouse (1-0)
  • AS Monaco / Angers (2-0)
  • Le Havre / PSG (0-1)
  • Paris FC / Nice (1-0)
  • Lille / Nantes (1-0)
  • Lorient / Auxerre (2-2)
  • Metz / Brest (0-1)
  • Marseille / Lyon (3-2)

Le classement de Ligue 1

  1. Paris Saint-Germain – 57 pts (+34)
  2. RC Lens – 53 pts (+24)
  3. Olympique Lyonnais – 45 pts (+13)
  4. Olympique de Marseille – 43 pts (+18)
  5. LOSC – 40 pts (+6)
  6. Stade Rennais – 40 pts (+3)
  7. AS Monaco – 37 pts (+4)
  8. RC Strasbourg – 35 pts (+9)
  9. Stade Brestois – 33 pts (-2)
  10. FC Lorient – 33 pts (-4)
  11. Toulouse FC – 31 pts (5)
  12. Angers SCO – 29 pts (-8)
  13. Le Havre – 26 pts (-10)
  14. Paris FC – 26 pts (-12)
  15. OGC Nice – 24 pts (-14)
  16. AJ Auxerre – 18 pts (-16)
  17. FC Nantes – 17 pts (-19)
  18. FC Metz – 13 pts (-31)

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 mars 2026

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