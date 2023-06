Ce lundi 12 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Suporters

A la Une : Wilfried Zaha, nouvelle « opportunité » de marché

Avec les dépenses qui attendent Paris dans ce mercato (Manuel Ugarte : 60M d’euros, Bernardo Silva ? Victor Osimhen ?), le club de la capitale doit recruter intelligemment et trouver des opportunités de marché. Après les pistes Marco Asensio, ou encore Marcus Thuram, libres de tout contrat au 30 juin 2023, le PSG ciblerait un (énième) joueur libre : Wilfried Zaha. L’Ivoirien ne prolongera pas avec Crystal Palace, et souhaiterait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour l’heure, seuls le PSG et l’Atlético Madrid sont intéressés par l’ailier du club londonien.

Pour en voir plus : Wilfried Zaha ne veut pas se précipiter dans sa décision

Les dossiers chauds : L’indemnité de licenciement pour Christophe Galtier ! Bernado Silva se rapproche de Paris …

Information sortie dans l’après-midi par Le Parisien, Christophe Galtier touchera une indemnité de licenciement à hauteur de 6 millions d’euros. Le coach français ne sera pas conservé pas Paris pour la saison prochaine, alors qu’il avait signé jusqu’en juin 2024. Information qui implique que le PSG se rapproche davantage de l’officialisation du départ de Galtier, au profit du futur coach parisien.

Pour en voir plus : PSG : La belle indemnité que touchera Christophe Galtier après son départ

Autre affaire de taille dans les actus du Paris Saint Germain, d’après le journaliste Santi Aouna, le PSG et Bernardo Silva seraient tombés d’accord pour que Bernardo Silva enfile la tunique Rouge & Bleu la saison prochaine. Le club de la capitale devra, cependant, faire face au néo champion d’Europe qui sera tenace dans les négociations. Luis Campos aurait même proposé certains joueurs dans les négociations, dont Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, essuyant un refus de la part de Manchester City.

Pour en voir plus : PSG : Luis Campos propose deux joueurs à Manchester City dans le deal Bernardo Silva

🚨 Le PSG est tombé d’accord avec Bernardo Silva. Il faut désormais en trouver un avec Manchester City ⏳🇵🇹



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/U4DId9Fpqr — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 12, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Dans l’actu du PSG : Réunion Hernandez-Bayern Munich demain ?

Depuis quelques semaines, le nom de Lucas Hernandez revient dans les rumeurs autour du PSG, qui souhaiterait s’adjuger les services du Marseillais pour renforcer le secteur défensif. Pour ce faire Paris devra convaincre le Bayern Munich, qui n’entendrait pas lâcher son joueur si facilement. Le club bavarois souhaite le prolonger, mais d’après Florian Plettenberg, le club de la capitale serait prêt à payer l’international français davantage que les Roten, soit au delà des 15 millions d’euros annuel que perçoit Lucas Hernandez en Allemagne.

Pour en voir plus : Mercato : Lucas Hernandez entre le Bayern et le PSG

Le Loft saison 2 :

Le PSG avait réalisé l’exploit de se débarrasser l’été dernier de bon nombres de joueurs indésirables, la plupart sous la forme de prêt. Cet été beaucoup de ces joueurs, désignés comme « lofteurs« , vont revenir et Luis Campos souhaite à nouveau bel et bien se séparer d’eux définitivement. Mauro Icardi, par exemple, a convaincu du côté d’Istanbul et pourrait y rester. D’autres (Keylor Navas, Abdou Diallo, Julian Draxler ou encore Layvin Kurzawa) sont des dossiers plus épineux auxquels il faudra trouver une porte de sortie pour pouvoir alléger l’effectif parisien.

Renato Sanches en Turquie ?

Pour en voir plus : La difficile gestion des retours des joueurs prêtés pour le PSG

Toujours dans le sens des départs, Renato Sanches pourrait entrevoir un échappatoire en Turquie. Le Portugais n’a pas convaincu la direction parisienne du fait de ses nombreuses blessures, et le Fenerbahçe serait intéressé par lui. Le média turc, Fanatik, dévoile que le club stambouliote serait enclin à accueillir le numéro 18 parisien sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

Pour en voir plus : Un intérêt de Fenerbahçe pour Renato Sanches

Gündogan attire le Golfe …

Enfin le PSG, après être entré en force dans le dossier Ilkay Gündogan, s’opposera à une nouvelle concurrence, hormis celles du Barça, d’Arsenal et de Manchester City : Celle de l’Arabie Saoudite et Al Hilal. En effet, le gouvernement saoudien aurait, directement, insufflé le club de Riyad de mettre le nom de l’Allemand dans sa shortlist.

Pour en voir plus : Mercato : L’Arabie Saoudite s’immisce dans le dossier Gundögan