Les U19 du PSG poursuivent leur remontée au classement

Les U19 du PSG faisaient face à Reims ce samedi en terrain hostile. Une partie remportée par les Rouge et Bleu sur le plus petit des scores et qui leur permet de se replacer au classement après 19 journées.

Longtemps décrochés au classement, les jeunes pousses rouge et bleu reprennent du poil de la bête depuis plusieurs semaines. Malgré un faux-pas à domicile face au Havre en fin de semaine passée, les joueurs de Zoumana Camara se sont, par la suite, rattrapés en s’imposant face à ces mêmes havrais quelques jours plus tard en marge du match en retard de la 6e journée du championnat U19. Et ce samedi, le PSG a poursuivi sur sa lancée en venant à bout du Stade de Reims sur le score de 0-1.

Christ Mukelenge dans le rôle du sauveur

Un match qui ne s’annonçait pas simple sur le papier. Néanmoins, le club de la capitale a vite su faire la différence. C’est, en effet, Christ Mukelenge qui ne s’est pas fait prier pour ouvrir la marque lors du premier acte (0-1, 37′). En seconde période, les locaux poussaient pour revenir au score, mais le PSG tenait bon et conservait son court, mais précieux, avantage. Score final : 0-1. Grâce à ce succès, les titis franciliens se replacent à la troisième position, à seulement quatre points du RC Lens, l’actuel deuxième.

Le PSG recevra Amiens le 5 mars prochain pour le compte de la 20e journée. De quoi frapper un grand coup face à un concurrent direct.

Le XI du PSG : Mouquet – Doucouré, Fernandez-Veliz, Gadou, Muntu Wa Mungu – El Hannach, Diaby, Zague – Mukelenge, Tchicamboud, Lemina