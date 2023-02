Lizarazu : « Sans Mbappé, le jeu parisien est plus simple à lire »

En grande difficulté, le PSG reçoit le Bayern Munich ce mardi soir (20h45) pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une opposition qui s’annonce très indécise côté rouge et bleu.

Force est de constater que l’année 2023 du PSG n’a pas vraiment débuté du bon pied. Invaincus jusqu’à lors, les hommes de Christophe Galtier ont déjà connu le goût de la défaite à quatre reprises en un mois et demi. Une situation délicate qui pourrait se muer en véritable catastrophe en cas de revers concédé face au Bayern Munich au Parc des Princes ce mardi soir.

« Le PSG s’est fait manger dans l’intensité »

Un match qui n’inspire pas vraiment de bonnes ondes à Bixente Lizarazu, loin s’en faut. Le consultant, qui s’exprime sur le plateau de Téléfoot, a ainsi fait un constat amer sur le club de la capitale : « On peut avoir une réaction d’orgueil, se sublimer en Ligue des Champions. Mais tout ce qu’on a vu sur les deux derniers matches ne le démontre pas. À Marseille, le PSG s’est fait manger dans l’intensité. Sur un plan athlétique, il y a eu une grande différence avec l’OM. L’absence de Kylian Mbappé ? On a pu s’apercevoir que sans lui, il n’y a pas cette force en contre-attaque. S’il avait été là, l’OM n’aurait pas joué de la même façon. Sans lui, le jeu parisien est plus simple à lire.«