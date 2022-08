Après sa victoire éclatante sur la pelouse du Clermont Foot (5-0) en ouverture du championnat, le PSG retrouvera la compétition ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), pour la première de Christophe Galtier et ses joueurs au Parc des Princes. À cette occasion, les champions de France en titre défieront le Montpellier Hérault, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Une belle affiche face à une formation du MHSC qui s’est imposée contre Troyes (3-2) pour son premier match de la saison.

Willy Delajod au sifflet

Cette semaine, la Ligue a dévoilé les arbitres de cette 2e journée de championnat. Et cette rencontre entre le PSG et le Montpellier Hérault sera dirigée par Willy Delajod. Il sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Thomas Leonard sera le quatrième arbitre. Enfin, Alexandre Castro et Olivier Thual officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. La saison passée, l’arbitre de 29 ans avait dirigé deux rencontres du PSG pour une victoire face au RC Strasbourg (4-2) et une défaite sur la pelouse de l’OGC Nice (0-1) entraîné par Christophe Galtier.

Pour rappel, le coach parisien pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé dans le groupe. Le numéro 7 du PSG s’est remis de sa gêne aux adducteurs. De son côté, Arnaud Kalimuendo est absent afin de finaliser son transfert au Stade Rennais tandis que Mauro Icardi a été placé dans le second groupe d’entraînement, comme indiqué par l’entraîneur des Rouge & Bleu en conférence de presse.