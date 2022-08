Si l’équipe masculine du PSG se montre actif sur le marché des transferts, la section féminine a aussi pour objectif de renforcer son effectif. Après avoir annoncé leur nouvelle direction sportive en début de semaine avec les nominations d’Angelo Castellazzi (directeur sportif) et de Sabrina Delannoy (directrice sportive adjointe), conjuguée au départ d’Ulrich Ramé, les Féminines du PSG ont annoncé l’arrivée d’une nouvelle recrue ce jeudi.

Marina Georgieva signe au PSG et Celin Bizet Ildhusoy rejoint Tottenham

En effet, le club de la capitale a officialisé la signature de la défenseure centrale Marina Georgieva en provenance club allemand du SC Sand. L’internationale autrichienne de 25 ans a paraphé un contrat de deux saisons avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2024. Via le site officiel officiel, du club, Marina Georgieva a dévoilé ses objectifs avec sa nouvelle formation : « Gagner le plus de trophées possibles ! J’ai toujours voulu jouer avec les meilleures et pouvoir remporter beaucoup de titres. Et ce n’est pas que sur le plan individuel, c’est vraiment collectivement que je veux pouvoir accomplir tout cela. Paris est le club parfait, parce qu’il a, comme moi, beaucoup d’ambition. »

Par la même occasion, les Féminines du PSG ont annoncé le départ de l’une de leurs attaquantes. Arrivée l’été dernier, Celin Bizet Ildhusoy quitte déjà le club de la capitale malgré un contrat qui courait jusqu’en 2024. La jeune Norvégienne de 20 ans s’est engagée à Tottenham, dans le cadre d’un transfert définitif, rapporte le PSG via son site officiel. Elle aura disputé un total de 8 rencontres et a notamment remporté la Coupe de France face à Yzeure (8-0) en mai dernier. « Le Paris Saint-Germain remercie Celin et lui souhaite de vivre une belle saison sous ses nouvelles couleurs », conclut le club parisien dans son communiqué.