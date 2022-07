Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 31 juillet 2022. Le match du Trophée des Champions face au FC Nantes, Lionel Messi ambitieux pour cette nouvelle saison, les premiers défis de Christophe Galtier, Wesley Fofana dans la short-list de Luis Campos et le onze probable.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au match du Trophée des Champions entre le PSG et le FC Nantes au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv (20h sur Prime Video). Si en terme de popularité, il n’y a pas débat entre les deux clubs, comme en atteste l’accueil réservé aux Parisiens à leur arrivée ou pendant l’entraînement de veille de match, le résultat du match sera lui plus indécis. Premièrement, le FC Nantes avait posé quelques difficultés aux Rouge & Bleu lors de l’exercice précédent avec notamment une victoire au Stade de la Beaujoire (3-1). De plus, dans le jeu, « le FCN devrait rester fidèle à ses principes avec une défense à cinq, une volonté d’aller vite jouer dans le dos des défenseurs parisiens et de l’engagement dans les duels. » Mais en face, le PSG voudra renouer avec le succès dans cette compétition, après avoir perdu l’édition précédente contre le LOSC (0-1). Que ce soit, Christophe Galtier ou Luis Campos, ils répètent souvent l’importance de cette première rencontre officielle. Pour la préparer au mieux, ils ont décidé d’écourter la tournée au Japon et d’avoir trois jours d’entraînement au Camp des Loges dans de meilleures conditions climatiques. Par ailleurs, le quotidien rapporte que cette rencontre du Trophée des Champions sera diffusée dans 170 territoires et que le Bloomfield Stadium devrait afficher complet (environ 30.000 places). « Les deux clubs percevront, en plus de la prise en charge de leurs frais de déplacement, un million d’euros chacun. »

Le quotidien sportif fait également un focus sur Leo Messi. Après un premier exercice mitigé, le numéro 30 du PSG « aborde dans les meilleures dispositions une saison où il déborde d’ambitions. » Avec le maillot parisien, La Pulga s’est fixée comme objectif de faire gagner la première Ligue des champions de l’histoire du PSG. Le joueur lui-même a conscience que son premier exercice chez les Rouge & Bleu n’a pas été à la hauteur des attentes. Il lui a fallu du temps pour s’adapter à un nouvel environnement où il a notamment souffert physiquement après avoir été durement touché par le Covid l’hiver dernier. Mais désormais, il aborde cette deuxième saison avec de nouvelles ambitions. « En interne, on le trouve plus épanoui. S’il est toujours discret, il n’apparaît pas isolé avec les Sud-Américains. » Le départ d’Angel Di Maria lui a permis de s’ouvrir davantage au groupe. De plus, il n’a pas vu d’un mauvais oeil le changement d’entraîneur. « Avec Mauricio Pochettino, les relations n’étaient pas idylliques, notamment sur la manière de voir le jeu », rapporte L’E. Et pour l’instant avec Christophe Galtier, tout se passe pour le mieux et les deux hommes discutent de manière informelle. « Messi ne vient pas prendre de lui-même la parole, mais à chaque fois qu’il a été sondé sur un aspect tactique, il a volontiers partagé son expérience et le staff est impressionné par ses analyses. »

Autre fait important à souligner, Lionel Messi a retrouvé une bonne condition physique. Déjà mieux en fin de saison dernière en club et en sélection, l’international argentin s’est également montré à son avantage lors des matches de préparation où il est apparu affûté. Avec la Coupe du monde au milieu de la saison (21 novembre au 18 décembre), l’ancien Barcelonais fait tout pour être au top. Mais la Ligue des champions est aussi l’un de ses objectifs. Encore sous contrat jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi refuse pour l’instant de se projeter plus loin. Il y a quelques mois, « il était en discussion pour prendre une participation dans l’Inter Miami et, même si le projet est en stand-by, l’hypothèse reste crédible. » Mais reste à savoir si un possible retour au FC Barcelone peut aussi être une solution après les récentes déclarations des Azulgrana au sujet du joueur de 35 ans.

Dans ses colonnes, L’Equipe se demande aussi pourquoi le PSG « a donné une coloration plus française à son vestiaire » avec les arrivées de Christophe Galtier, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Une rareté ces dernières saisons. En effet, à l’exception d’Alexandre Letellier en 2020, les deux derniers recrutements tricolores étaient Kylian Mbappé (2017) et Lassana Diarra (2018). Mais les Rouge & Bleu n’ont pas pour unique objectif d’apporter une touche plus française dans le groupe. « Ces choix répondent aussi aux réseaux de Luis Campos (…) Il connaît bien le marché de la L1 pour le suivre de près depuis des années. » De plus, le règlement de l’UEFA a certains critères à respecter pour établir la liste A de Ligue des champions. « Chaque club est ainsi tenu d’inclure huit formés dans le pays dont quatre formés au club. » La saison passée, les dirigeants parisiens ont dû faire des choix en écartant certains joueurs étrangers de la liste finale. Et cette saison, le PSG a déjà prêté Colin Dagba et souhaite se séparer de Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Idrissa Gueye voire Dina Ebimbe. Autre notion à prendre en compte, un rééquilibrage dans le vestiaire. En effet, ces dernières années, « la large colonie latina avait clairement pris la main (au point de peser sur certaines décisions de groupe). » Pour exemple, El Chadaille Bitshiabu avait commencé à prendre des cours d’espagnol afin de côtoyer plus facilement le groupe. Afin d’éviter la formation de clans, les joueurs ont été mélangés lors des activités promotionnelles pendant la tournée au Japon. « L’objectif n’est pas de mettre en avant une coloration française mais de tous tirer dans un seul intérêt : celui du collectif. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi – Sarabia, Neymar

Au rayon mercato, le PSG aurait trouvé un plan B en cas d’échec dans le dossier Milan Skriniar. Luis Campos a plusieurs noms en tête et celui de Wesley Fofana (Leicester) en fait partie. Âgé de 21 ans, le Français a de nombreux prétendants. En effet, Chelsea tente de le recruter, après les échecs dans les dossiers Jules Koundé, qui a rejoint le FC Barcelone, Benjamin Pavard, qui souhaite rester au Bayern Munich, ou encore Presnel Kimpembe, avec des premières offres refusées par les dirigeants parisiens. Mais la concurrence sera rude dans ce dossier avec un intérêt de Manchester City pour l’ancien de l’AS Saint-Etienne. Si le PSG fait également partie des prétendants, aucune approche n’a encore eu lieu pour l’instant. De plus, l’estimation de son transfert reste très élevée. Recruté 35M€ il y a deux ans, Leicester ne négociera pas en dessous de 60M€ pour un joueur qui a récemment prolongé jusqu’en 2027.

De son côté, Le Parisien se concentre sur les trois défis de Christophe Galtier : convaincre, séduire et gagner. Et ce premier match officiel de la saison donnera le ton et se présente comme le premier examen de passage. Outre la pression permanente qui entoure le club, « c’est l’impératif de résultat qui constituera la priorité du premier jour du reste de sa vie. » En effet, le coach de 55 ans aura toujours pour mission de gagner dans la capitale française, ce que n’avait pas toujours réalisé ses prédécesseurs notamment au niveau national. « Tout le monde est focus sur la Ligue des champions, mais la première chose c’est de tout mettre en œuvre pour gagner les trois titres. L’an passé, on ne l’avait pas gagné (le Trophée des champions). Là, il le faudra ! », a notamment déclaré Christophe Galtier en conférence de presse ce samedi. Ce premier défi sera aussi important afin de gommer un peu les doutes sur sa nomination. Autre défi, faire oublier les 18 derniers mois sous Mauricio Pochettino, marqués par un jeu ennuyeux et morose. Pour cela, l’ancien coach de l’OGC Nice a déjà posé les bases : « L’ADN du PSG c’est d’attaquer. Il y aura encore besoin de quelques réglages pour peaufiner certains déplacements, mais sur le plan offensif il faut surtout laisser le talent s’exprimer sans retenue. »

Pour cette rencontre face au FC Nantes, Christophe Galtier devrait une nouvelle fois aligner son 3-4-1-2. Dans les buts, Gigio Donnarumma devrait être titulaire. Afin de pallier l’absence de Kylian Mbappé (suspendu), Pablo Sarabia part avec une longueur d’avance sur Arnaud Kalimuendo afin d’accompagner Neymar Jr sur le front de l’attaque. De son côté, Lionel Messi aura une position plus reculée afin de servir ses partenaires. Concernant la défense à trois, elle passera au révélateur ce soir. En effet, le trio Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe devrait être reconduit. De son côté, Vitinha est la seule recrue pressentie pour débuter ce match aux côtés de Marco Verratti. Concernant Nordi Mukiele, il débutera sur le banc.