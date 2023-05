Brièvement, qu’est-ce que Sorare ? Sorare est un jeu de simulation sportive dans lequel les joueurs achètent, vendent, échangent et gèrent une équipe virtuelle avec des cartes de joueur numériques où Kylian Mbappé est l’ambassadeur. C’est comme collectionner les cartes de ton album Panini, la seule différence ? C’est que tes cartes jouent chaque semaine des « Gameweeks » en équipe de 5 joueurs, et ils se voient attribuer une note en fonction de leur performance réelle.

Par exemple, si tu avais la carte de Mbappé hier dans ton équipe, alors son but contre la Juve est venu booster sa note ! À l’issue de chaque « Gameweek », un classement est fait, et tu gagnes une carte en fonction de celui-ci. Mieux tu es classé, et plus la carte sera belle ! Chaque semaine, nos chroniqueurs et nos invités viendront vous aider pour faire la meilleure game week, et peut-être une chance d’obtenir de plus belles récompenses, au cœur d’une émission fun pour les supporters parisiens ainsi que pour ceux qui veulent découvrir le jeu Sorare !

