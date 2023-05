RCSA / PSG : Les supporters parisiens en nombre à la Meinau

Le PSG s’apprête à se déplacer en Alsace pour le compte de la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats. Cette rencontre face au RC Strasbourg pourrait être synonyme de onzième titre de champion de France pour le club de la capitale en cas de match nul minimum. L’occasion de faire la fête dans le parcage visiteur.

Pour cette rencontre face au RC Strasbourg, le coach Christophe Galtier devra composer sans Neymar, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, tous les trois blessés de longue date. L’infirmerie s’est remplie davantage aujourd’hui avec les blessures de Marquinhos, Fabian Ruiz, et Hugo Ekitike. Nuno Mendes ne sera également pas de la partie au Stade de la Meinau, tout comme Achraf Hakimi, suspendu. Malgré cette longue liste d’absents, le Paris Saint-Germain pourra compter sur ses supporters. En effet, après un épisode trouble dans la relation entre le club et ses plus fidèles, les activités de ces derniers ont repris lors de la dernière rencontre de championnat à l’Abbé Deschamps, face à l’AJ Auxerre. Ce samedi soir (21h sur Prime Video), c’est près de 700 supporters Rouge & Bleu qui garniront le parcage visiteur du Stade de la Meinau, dont 350 membres du Collectif Ultras Paris.