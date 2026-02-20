Luis Enrique
Image : psg.fr

Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Metz

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas20 février 2026

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte Metz lors de la 23e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Metz dans le cadre de la 23e journée. Le PSG voudra retrouver le goût de la victoire en Ligue 1 et possiblement reprendre la tête du championnat, Lens affrontant Monaco quelques heures avant (17 heures). Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

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Une prise à suivre à partir de 13 heures

Devant les journalistes, le coach du PSG reviendra très certainement sur le barrage aller de la Ligue des champions contre l’AS Monaco, l’état de santé de son groupe, la force mentale toujours présente chez ses joueurs, la prestation de Désiré Doué. Il donnera peut-être aussi des nouvelles d’Ousmane Dembélé, évoquera la course au titre… Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas20 février 2026

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