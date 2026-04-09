PSG / Liverpool – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a surclassé Liverpool dans ce quart de finale aller de la Ligue des champions avec une équipe parisienne impressionnante.

Le PSG a été au rendez-vous. Une classe d’écart a séparé le champion d’Europe en titre d’un Liverpool inquiétant. Impressionnante, l’équipe de Luis Enrique a surclassé les Reds et peut même regretter de ne pas avoir marqué d’autres buts dans cette rencontre à sens unique (2-0).

À lire aussi : PSG / Liverpool – Les notes des joueurs parisiens

Une performance XXL de la part de l’ensemble des Parisiens, à commencer par le monsieur Ligue des champions du PSG : Khvicha Kvaratskhelia. Une nouvelle fois buteur et élu homme du match, le Géorgien a reçu la note de 7,5/10 dans Le Parisien. « Le Géorgien montre encore une fois qu’il est meilleur quand il démarre à gauche. Après une première tentative difficilement repoussée par Mamardashvili (33e), un contre rapidement joué vers Doué (42e) puis un autre vers Mendes (54e), il est parvenu à faire le break en faisant danser la défense anglaise (2-0, 65e). Il aura été un modèle de générosité tout au long de la partie. » Même note (7,5/10) pour Warren Zaïre-Emery, impressionnant dans l’entrejeu. « Très tranchant dès les premiers instants du match, le Titi a livré une très belle prestation dans l’entrejeu en imposant un important défi physique à chaque duel disputé. Il a sans cesse été en mouvement, effectuant un boulot essentiel à la récupération et dans la ressortie du ballon. Il est privé d’un pénalty après l’intervention du VAR (72e). »

En défense, la charnière centrale Marquinhos – Willian Pacho n’a laissé aucune miette aux offensifs. Si l’Équatorien a l’habitude de briller dans ce genre de matchs, le capitaine parisien a affiché un gros niveau et obtient la note de 7/10 dans L’Equipe. « Le Brésilien avait la charge du marquage d’Hugo Ekitike. Et il s’en est très bien tiré. Attentif dans la profondeur, intense dans le duel, le capitaine parisien n’a pas laissé respirer son ancien coéquipier au PSG. Il souffre un peu en fin de match sur une ou deux courses mais globalement, son match est très consistant. Sa prestation est encore rehaussée par une ou deux belles ouvertures en seconde période. » En revanche, le quotidien sportif donne la note sévère de 5/10 à Vitinha : « Le Portugais a manqué ses deux premières ouvertures, et il a eu la fâcheuse manie ensuite de multiplier les touches de balle sans parvenir à trouver de bonnes zones de passe. Actif malgré tout. Il a eu le mérite d’être bien placé pour s’interposer sur une tentative de Wirtz (73e). »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 6 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 7 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 5, J.Neves 7 – Doué 6, Dembélé 6, Kvaratskhelia 7 / Luis Enrique 8

(L’Equipe) : Safonov 6 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 7 – Zaïre-Emery 7, Vitinha 5, J.Neves 7 – Doué 6, Dembélé 6, Kvaratskhelia 7 / Luis Enrique 8 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 6 – Hakimi 6.5, Marquinhos 7, Pacho 7, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 7.5, Vitinha 6, J.Neves 7 – Doué 7, Dembélé 6, Kvaratskhelia 7.5