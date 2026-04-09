PSG / Liverpool – Arne Slot s’incline devant la supériorité parisienne

Le PSG n’a laissé aucune chance à Liverpool ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Le coach des Reds, Arne Slot, a reconnu la supériorité parisienne.

Le PSG a pris une belle option sur la qualification. Auteur d’un match plein face à Liverpool dans ce quart de finale aller de la Ligue des champions, le club parisien peut même avoir des regrets de ne pas se déplacer à Anfield avec un score plus ample, tant la domination était totale au Parc des Princes ce mercredi soir. Pourtant, les Reds avaient tenté un coup tactique en alignant une ligne défensive de cinq joueurs. Après la rencontre, le coach Arne Slot a reconnu la supériorité des Parisiens, dans des propos rapportés par L’Equipe.

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Les chances de qualification de son équipe après cette défaite

« Le PSG a été meilleur que nous, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts. Malgré tout, l’équipe a montré un état d’esprit combatif, on s’est soutenu les uns les autres. Si je me réfère à l’histoire de notre club, on a besoin de performer mieux que ça, et de nos fans pour nous sublimer. On a toujours une chance. Jouer à Anfield, ça nous apporte beaucoup. »

Comment expliquer son plan ?

« Il y avait tellement de rythme partout, aux quatre coins du terrain… Normalement des joueurs comme Frimpong et Kerkez sont mieux équipés que ça mais quand vous voyez les sprints de Nuno Mendes ou Hakimi… Lorsqu’on a pressé haut, qu’on s’est montré agressif, c’est là qu’on s’est fait éclater. Ça vous montre à quel point c’est compliqué de jouer contre ce genre d’équipe. »

Son équipe était-elle en mode survie ?

« Ce n’était pas le plan mais oui, on peut dire ça, c’est la bonne façon de le dire. On a été en mode survie la majorité du match. Paris était au-dessus mais on n’a pas abandonné et on est vivant parce qu’ils n’ont pas concrétisé certaines opportunités. »

Mohamed Salah pas utilisé

« Dans la dernière partie du match, on était plus en mode survie qu’autre chose. L’année passée, on avait marqué dans les 5 dernières minutes. Mais sur les 20-25 dernières minutes, ce soir, on n’a fait que défendre. Et défendre autant de temps dans sa propre partie de terrain, ce n’était pas pour lui. On aura l’occasion de l’utiliser dans d’autres circonstances. »

Le PSG n’a laissé aucune chance à Liverpool lors du 1/4 de finale aller 😳



18 tirs à 3 et 74% de possession, la domination des Parisiens était totale 🥵#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/CePaWr0FFd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 8, 2026











