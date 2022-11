Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 7 novembre 2022. La victoire face au FC Lorient, Neymar continue de briller, Danilo en sauveur et l’Europe craint le PSG en 8es de finale de Ligue des champions.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG en terre bretonne ce dimanche après-midi. À l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, le club parisien s’est imposé sur la pelouse du FC Lorient (1-2) et conserve son avance de cinq points sur son dauphin, le RC Lens. Alors que cette rencontre avait des allures de match piège, les joueurs de Christophe Galtier ont réussi à poursuivre leur série d’invincibilité. « Ce n’est sans doute pas le succès le plus abouti depuis le début de saison mais il témoigne d’une équipe solide et solidaire, déterminée à achever la première partie de saison invaincue, portée par un Neymar buteur et passeur remarquable, et dont les ressources mentales peuvent compenser la fatigue physique accumulée », résume L’E. En effet, le club parisien a dû attendre la fin de match pour voir Danilo Pereira arracher les trois points.

Mais, la fatigue et l’usure physique commencent à se faire ressentir au sein de l’effectif parisien à l’approche de la Coupe du monde. Lionel Messi (inflammation du tendon d’Achille) est resté à Paris tandis que Kylian Mbappé est sorti par précaution en fin de rencontre après avoir ressenti des douleurs un peu partout. Et le dernier rendez-vous au Parc des Princes face à Auxerre dimanche prochain sera l’occasion pour Christophe Galtier de réaliser quelques choix de management à une semaine du Mondial, « même s’il espère être en mesure d’étirer jusque là ses préceptes selon lesquels la meilleure préparation reste la compétition. »

Ce dimanche, au Stade du Moustoir, le PSG a pu s’appuyer sur un grand Neymar. Buteur et passeur décisif, le joueur de 30 ans n’a pas été avare dans les efforts défensifs et s’est montré spectaculaire dans ses dribbles. « Les performances de l’international brésilien enchantent depuis que le club de la capitale a voulu lui désigner la porte de sortie cet été. Tant qu’il sera à ce niveau, Paris diffusera l’impression d’évoluer en supériorité numérique par séquence », observe L’E. Reste désormais à savoir quel sera l’état d’esprit du Brésilien au retour de la Coupe du monde 2022.

Le quotidien sportif évoque aussi le tirage au sort des 8es de finale de Ligue des champions qui aura lieu ce lundi midi à Nyon. Seul représentant français encore présent dans la compétition, le PSG a des grands chances d’affronter un gros d’Europe après sa deuxième place dans le groupe H. Et trois grands noms sont à éviter pour le prochain tour : le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich. Soit les trois derniers bourreaux des Rouge & Bleu ces dernières années en C1. « Puisque le tirage n’est pas intégral, deux clubs d’un même pays ne pouvant se rencontrer à ce stade, les champions d’Allemagne sont la formation que le PSG a le plus de chances d’affronter », rapporte L’Equipe. L’autre équipe qui a le plus de probabilité d’affronter le club parisien est Naples.

Même s’ils ne réalisent pas une grande saison dans leur championnat, Chelsea et Porto restent deux équipes difficiles à manoeuvrer à ce stade de la compétition. À ce jour, le tirage le plus abordable semble être Tottenham, club que le PSG n’a jamais rencontré lors de ses différents parcours européens. « Du point de vue de Christophe Galtier et de ses joueurs, on prendrait volontiers les Spurs, l’adversaire le plus abordable à coup sûr, celui face auquel Paris serait le favori sans contestation. » Cependant, d’ici trois mois, les états de forme peuvent évoluer notamment avec la Coupe du monde en plein milieu de la saison.

Les adversaires possibles du PSG en Ligue des champions : Naples (ITA), FC Porto (POR), Bayern Munich (ALL), Tottenham (ANG), Chelsea (ANG), Real Madrid (ESP) et Manchester City (ANG).

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire face au FC Lorient (2-1). « Face à des Lorientais qui les auront longtemps mis en difficulté », les joueurs de Christophe Galtier ont obtenu les trois points en fin de match grâce à une tête de Danilo Pereira sur coup de pied arrêté. Malgré la présence des ultras parisiens qui se sont faits entendre, le club de la capitale « a non seulement concédé un nouveau but mais aussi échoué à se mettre à l’abri au plus fort de sa domination. » Afin de perturber la défense lorientaise, le technicien français avait décidé de repasser dans un 3-5-2 et a pu compter sur un Neymar en forme. Sur une pelouse en mauvais état, Kylian Mbappé n’a, lui, jamais trouvé le bon rythme tandis que Hugo Ekitike n’a pas été en réussite pour sa deuxième titularisation. Mais le Français a délivré sa première passe décisive de la saison. Alors que Terem Moffi a égalisé au retour des vestiaires puis a touché la barre de Gianluigi Donnarumma, le club parisien s’en est remis à Danilo Pereira en fin de match pour arracher une victoire importante face à l’un des adversaires surprises de la saison. Désormais, il ne restera plus que la réception d’Auxerre (dimanche à 13h) avant le Mondial au Qatar.

Le quotidien francilien fait un focus sur Danilo Pereira. De retour dans le onze de départ après sa blessure aux ischio-jambiers le 16 octobre dernier, le Portugais a une nouvelle fois montré sa solidité, en plus d’offrir la victoire au PSG. Surtout, depuis le début de saison, le joueur de 31 ans montre une régularité dans ses performances et prouve qu’il est bien plus qu’un remplaçant. Son retour a permis à Christophe Galtier de repasser dans une défense à trois. Alors qu’il aurait pu manquer de rythme après trois semaines sans match, l’ancien du FC Porto « n’a presque jamais été pris à défaut, se montrant impérial dans les airs pour sortir plusieurs ballons dangereux, avant d’être décisif pour offrir la victoire au PSG. » Avec son 5e but en 2022 (son premier cette saison), il est le meilleur buteur parisien sur l’année civile derrière le trio Messi-Neymar-Mbappé.

De plus, les statistiques viennent prouver sa bonne performance dans le Morbihan. « Avec 71 ballons touchés, 4 duels remportés, 6 ballons récupérés et une multitude d’interventions bien senties, le joueur de 31 ans a régné en maître au sein de la défense parisienne pour épauler au mieux ses compères Marquinhos et Sergio Ramos. » Apprécié dans le vestiaire, Danilo Pereira a su gagner en régularité depuis plusieurs mois au point de devenir l’un des maillons forts de l’effectif, « alors que, l’été dernier, Luis Campos avait un temps envisagé de s’en séparer, avant de se raviser », rapporte LP. Mais son retour est une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu et le Portugal à l’approche du Mondial.

Enfin, Le Parisien se penche également sur le tirage au sort de Ligue des champions. Placé dans le chapeau 2, le PSG sera l’équipe à éviter pour les différentes formations du chapeau 1. Pour, le journaliste du quotidien espagnol AS, Tomas Roncero, le PSG est l’adversaire le plus redoutable du chapeau 2 : « Pour moi, c’est l’équipe la plus dangereuse du chapeau 2, parce que Liverpool connaît quelques difficultés et le PSG joue bien mieux cette saison. Les matchs sont décidés par les joueurs et avant tout par les grandes individualités. Quand une équipe a Neymar, Messi et Mbappé, on sait qu’elle peut marquer à tout moment sur un exploit personnel (…) Un PSG-Real Madrid serait très particulier en Espagne. À Madrid, personne n’a pardonné le comportement de Kylian Mbappé. Cette confrontation serait pimentée avec le retour du Français au Santiago Bernabéu. »

Sans surprise, la forme de la MNM (pas moins de 29 buts et 21 passes décisives en Ligue 1 cette saison) suscite beaucoup de craintes de la part des clubs européens. Une affiche Naples-PSG est notamment redoutée en Italie, comme l’a déclaré le journaliste de Radio Marte, Andrea Falco : « C’est l’épouvantail de ce groupe. Ici, en Italie, nous savons que Naples est un adversaire potentiel du PSG. Entre nous, nous nous disons la même chose : on veut tout le monde sauf le PSG. »