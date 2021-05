Maignan : “Navas meilleur gardien ? J’étais un peu énervé”

Mike Maignan a remporté le titre de champion de France avec Lille la semaine dernière. Le titi parisien ne jouera plus au LOSC puisqu’il a rejoint le Milan AC pour les cinq prochaines saisons. Auteur de bonnes prestations dans le but lillois cette saison, il était nommé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Mais ce trophée a été décerné à Keylor Navas. Présent en conférence de presse ce jeudi avec l’Equipe de France, Maignan a évoqué ce trophée de meilleur gardien du championnat. “Honnêtement, sur le moment, j’étais un peu énervé, parce que je suis un compétiteur, mais je suis vite passé à autre chose. Pour moi, le plus important c’était le trophée collectif.”