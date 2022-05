Le PSG a mis un terme à sa saison 2021-2022 ce samedi avec une large victoire face au FC Metz (5-0). Désormais, le club de la capitale se concentre sur la réorganisation de son effectif et de sa direction sportive. Et la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 ainsi que la prochaine nomination de Luis Campos dans le rôle de directeur sportif (ou conseiller sportif) sont les prémices de cette révolution attendue au PSG. Concernant le mercato, les Rouge & Bleu souhaitent se renforcer au milieu de terrain et un nom revient avec insistance ces derniers jours, celui d’Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). En effet, le néo-international français fait face à une lutte féroce entre Liverpool, le Real Madrid et le PSG pour s’attacher ses services. Et selon certaines sources, le club espagnol serait en pôle position. Cependant, ce dossier est loin d’avoir livré son verdict.

Campos et Mbappé travaillent pour une arrivée de Tchouaméni

Sous contrat jusqu’en 2024, Aurélien Tchouaméni (22 ans) voit son club de l’AS Monaco demander une somme comprise entre 80M€ et 100M€. Et selon les dernières informations de Goal Espagne, le Real Madrid devra batailler jusqu’au bout avec le PSG dans ce dossier. Comme avec Kylian Mbappé, les deux clubs se rendront coup pour coup. Si les Merengue ont accéléré ces derniers jours pour Aurélien Tchouaméni, il n’y a toujours aucun accord entre les deux différentes parties, toujours selon Goal. Et pour cause, le PSG se montre insistant pour faire venir le milieu de 22 ans.

Alors qu’il avait déjà donné un coup de main au Real Madrid dans ce dossier, le futur directeur sportif du PSG, Luis Campos, aidera désormais son nouveau club à obtenir la signature de l’ancien Bordelais. Et le Portugais pourra compter sur l’aide de Kylian Mbappé pour faire pencher la balance en faveur des Rouge & Bleu. Le champion du Monde 2018 était déjà intéressé par la venue d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid, lorsque les pourparlers étaient avancés avec les dirigeants espagnols pour une venue dans la capitale espagnole. Mais depuis sa prolongation de contrat de Kylian Mbappé avec le PSG, la donne a changé. Si Liverpool s’est retiré de ce dossier ces derniers jours, le Real Madrid devra batailler avec le PSG pour la signature du Monégasque. Présenté comme le nouveau leader du projet parisien, Kylian Mbappé pourrait jouer un grand rôle aux côtés de Luis Campos pour tenter de convaincre son coéquipier de l’Equipe de France, rapporte Goal.

Temps de jeu 2021-2022 d’Aurélien Tchouaméni*