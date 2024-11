Mercato : Un échange entre le PSG et la Juve cet hiver ?

Le mercato hivernal approche et le PSG figure d’ores et déjà dans la rubrique marché des transferts dans les journaux. En effet le club de la capitale souhaite toujours renforcer son effectif, et cet hiver en sera l’occasion.

En cette fin d’année civile, les matchs vont s’enchaîner entre championnats et coupes d’Europe. A la suite de cette période, du 1er janvier au 3 février 2025, le mercato d’hiver ouvrira ses portes. L’occasion pour le PSG d’affiner et renforcer son effectif. Dans le sens des départs, la presse italienne évoque la volonté de la Juventus Turin de recruter Milan Skriniar. Une piste que le défenseur international slovaque de 29 ans verrait d’un bon œil, et pour laquelle il aurait donné son feu vert selon la Gazzetta dello Sport. Dans le sens inverse, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient intéressés à l’idée de s’attacher les services du milieu de terrain Nicolo Fagioli, les contacts avec son agent auraient déjà été noués. A 23 ans, le milieu de terrain italien de la Juve est sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2028, et sa valeur marchande est estimée à 20M€. En terme de temps de jeu, Nicolo Fagioli est barré par la paire Khephren Thuram – Manuel Locatelli, malgré le fait d’avoir pris part à 12 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour 642 minutes passé sur le pré. Un temps de jeu sous les ordres de Thiago Motta qui pourrait pousser l’international italien à se laisser tenter par le challenge parisien.

Entre le PSG et la Juventus Turin, un autre dossier pourrait se poser sur la table. En effet, toujours selon la Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club de la Vieille Dame, souhaiterait renforcer son attaque. Ainsi, le nom de Randal Kolo Muani a pointé le bout de son nez. Si ce dernier répète qu’il n’a pas l’intention de quitter le Paris Saint-Germain, son temps de jeu famélique sous les cieux parisiens pourrait le pousser à la réflexion au cours de ce mois de janvier 2025, et considérer l’intérêt de la Juve, qui le suit.