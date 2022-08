Le PSG connaît ses adversaires pour la phase de poules de la Ligue des Champions 2022-2023. Les Parisiens seront opposés à la Juventus Turin, le SL Benfica et le Maccabi Haifa. Pas un groupe de la mort mais pas un groupe facile non plus. Une poule relevée même si le PSG doit terminer premier de cette dernière assure Samir Nasri.

« Le groupe est prestigieux mais… »

« Le groupe est prestigieux mais le PSG est largement au-dessus et doit terminer premier, assène le consultant Canal Plus pour Le Parisien. J’ai vu les deux premiers matchs de la Juve, dont celui face à la Sampdoria. Je trouve qu’au milieu, c’est léger. Après, ce club a l’expérience des grandes compétitions donc il reste prestigieux. Ensuite, Benfica je trouve que c’est une bonne équipe qui travaille bien avec Roger Schmidt, même s’ils ont perdu Darwin Nuñez. Ils ont éliminé facilement le Dynamo Kiev donc ouais, c’est un groupe intéressant. Le Maccabi Haïfa, je ne connais pas vraiment, il y a une belle ambiance. Mais ça reste en dessous surtout quand on voit le PSG de ce début de saison. La rigueur qu’il a su s’imposer, le nouveau système où Messi, Neymar et Mbappé sont proches les uns des autres, cette défense à trois qui permet de libérer les pistons.«