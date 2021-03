Hier soir, Keylor Navas a été exceptionnel dans ses buts pour permettre au PSG de conserver le match nul contre le FC Barcelone et ainsi valider la qualification des Parisiens en quarts de finale de la Ligue des Champions. Une prestation XXL avec neuf arrêts – dont le penalty de Lionel Messi – qui lui vaut une nomination pour le titre de meilleur de la semaine de Champions League décerné par l’UEFA. Le gardien parisien est en concurrence avec Erling Haaland, qui a une nouvelle fois porté Dortmund avec deux nouveaux buts contre Séville (2-2), Sergio Oliveira qui a marqué deux buts contre la Juve et a permis à Porto de se qualifier pour les quarts et Fabinho qui a rayonné au milieu de terrain lors de la victoire de Liverpool contre Leipzig (2-0). Pour récompenser l’énorme prestation, c’est par ici.