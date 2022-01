Bitton : « Quand Sergio Ramos parle, les autres l’écoutent »

Le PSG compte dans ses rangs l’un des meilleurs voire le meilleur défenseur de l’histoire en la personne de Sergio Ramos. L’international espagnol (35 ans) est aussi un leader et quelqu’un dont le charisme est salué par tout le monde. Stéphane Bitton a aimé son interview accordée à PSG TV.

« Dans 100 000 dollars au soleil, Jean-Paul Belmondo affirmait « quand les types de 130 kilos disent certaines choses ceux de 60 kilos les écoutent. » Et bien dans le vestiaire du PSG, c’est un peu la même chose. Et ce sont les trophées qui remplacent les kilos. Et quand Sergio Ramos, l’homme le plus titré du vestiaire parisien parle, les autres l’écoutent. […]Il a dit qu’il fallait faire ses preuves, qu’on ne gagne pas des matches ou des trophées avec seulement son nom. Il faut aller les chercher et les mériter. Et comme Sergio Ramos, je pense que les supporters du PSG attendent maintenant des actes, des actes et encore des actes, assène Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. J’espère que ça fera mouche dans la tête de ses coéquipiers au moment d’aborder le Real. Il faudra un bon, un très bon Paris Saint-Germain pour éliminer le Real Madrid.«