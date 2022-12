Le Brésil affronte la Corée du Sud en huitième de finale de la Coupe du Monde pour tenter de se qualifier en quart et retrouver la Croatie, qui a éliminé le Japon aux tirs au but (1-1, 3 t.a.b à 1). Pour cette rencontre, Tite a titularisé les deux joueurs du PSG.

C’était la question de cet avant-match du huitième de finale de Coupe du Monde entre le Brésil et la Corée du Sud. Blessé à la cheville contre la Serbie, Neymar, l’attaquant du PSG avait fait son retour à l’entraînement collectif samedi. Tite, son sélectionneur, avait expliqué qu’il avait de forte chance de jouer contre les Coréens et même d’être titulaire. Les compositions de cette rencontre son tombées. Et le numéro 10 du PSG est bien titulaire. Il a été placé en numéro 10 juste derrière Richarlinson. Les deux joueurs seront accompagnés par Vinicius JR et Raphinha. Préservé lors de la défaite contre le Cameroun (1-0), Marquinhos fait son retour dans le onze en compagnie de Thiago Silva en défense centrale de la Seleçao.

Les compositions de Brésil / Corée du Sud

Le XI du Brésil : Alisson – Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo – Paqueta, Casemiro – Raphinha, Neymar, Vinicius Jr. – Richarlison