Gianluigi Donnarumma a rejoint le PSG libre de tout contrat l’été dernier avec un titre de meilleur joueur de l’Euro. Après cette compétition, il était considéré comme le meilleur gardien du monde. Au sein du PSG, il a vécu une concurrence avec Keylor Navas. Une alternance qui a bien fonctionné même si les deux portiers ne veulent pas poursuivre dans cette optique la saison prochaine. Mais un match a changé la saison de Donnarumma, le match retour contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il avait tardé à dégager un ballon et s’était fait percuter par Karim Benzema. L’arbitre n’a pas sifflé de faute et l’international français a marqué le but. Une action qui semble avoir mis un coup au moral à l’ancien milanais, lui qui a réalisé par la suite quelques erreurs avec l’équipe nationale.

Gianluigi Donnarumma moins serein selon la Gazzetta

Ce jeudi matin, la Gazzetta dello Sport fait un point sur la saison écoulée de Gianluigi Donnarumma. Le quotidien sportif transalpin explique qu’il a perdu sa sérénité lors du feuilleton de non-prolongation de contrat avec l’AC Milan et son départ au PSG. En sélection, Donnarumma « semblait moins monstrueux.« Après la finale de l’Euro, il a joué 10 matches avec la Squadra Azzurra pour 18 buts encaissés alors que lors de ses 28 sélections précédentes, il n’en avait encaissé que 12. La Gazzetta estime tout de même que même s’il encaisse plus de buts, il réalise aussi beaucoup de parades et des parades importantes. Malgré cela, il n’est plus le gardien admiré par tout un pays comme avant son départ au PSG. Le quotidien explique que Donnarumma est un problème aujourd’hui et que Roberto Mancini commencerait à s’inquiéter.