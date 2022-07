Le PSG piste un nouveau gardien

La nouvelle direction sportive du PSG instaurée, le travail sur le marché des transferts peut débuter. Si les supporters et observateurs du club de la capitale s’attendent à ce que le milieu de terrain Rouge & Bleu soit renforcé, c’est par le biais de Luis Campos que le Paris Saint-Germain se serait positionné sur une piste plutôt surprenante. Si le club a été longtemps embêté par le trop grand nombre de gardiens dans son effectif et n’est pas totalement débarrassé de la problématique aujourd’hui, il semblerait que le conseiller sportif du PSG soit intéressé par le portier espagnol Inaki Pena. En effet, selon le journal AS, le gardien de but du FC Barcelone serait sur les tablettes du club de la capitale.

Des retrouvailles programmées

C’est avec l’arrivée de Luis Campos dans les rangs du PSG que cette information prend de l’épaisseur de l’autre côté des Pyrénées. En effet, le dirigeant portugais a croisé la route d’Inaki Pena lorsque ce dernier était à Galatasaray en prêt la saison passée, lui conseiller du club turque, et aurait même « été ébloui par les caractéristiques » du gardien de but espagnol selon nos confrères du média espagnol AS. Ces derniers soulignent qu’à 23 ans, Inaki Pena est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2023, et sera donc libre de négocier avec le Paris Saint-Germain, dès le mois de janvier prochain, afin de rejoindre Paris pour la saison 2023-2024.